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ممنوع دخول مكة المكرمة.. اليوم بدء تطبيق منع دخول المقيمين والمركبات عدا 3 فئات

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
ممنوع دخول مكة المكرمة.. اليوم بدء تطبيق منع دخول المقيمين والمركبات عدا 3 فئات
الكعبة المشرفة في مكة المكرمة

بدأ إمارة منطقة مكة المكرمة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 25 شوال 1440 / 28 يونيو 2019 منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية موسم الحج.

تطبيق منع دخول مكة المكرمة باستثناء 3 فئات

يذكر أن نشرت الإمارة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أن هناك ثلاث فئات مستثناة من القرار بمنع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة مكة المكرمة وهم:

  1. المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج ويكون التصريح صادرا من الجهة المختصة.
  2. الحاصلون على تصريح حج.
  3. المقيمون الصادرة هويتهم من مكة المكرمة.
قرار منع دخول مكة المكرمة
قرار منع دخول مكة المكرمة

منع الدخول ضمن التعليمات المنظمة للحج

واليوم الجمعة جددت الإمارة في مكة المكرمة التذكير للجميع بأن منع الدخول، يأتي بموجب التعليمات المنظمة للحج فإنه لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول إلى العاصمة المقدسة عدا من تتوافر لديهم الوثائق المشار إليها.

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عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

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