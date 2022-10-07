منصة أبشر نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444هـ

نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444هـ، والتي ينتظرها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث يتم نشر نتائج وأسماء المقبولين للرجال والنساء من خلال منصة أبشر حيث تنشر النتائج النهائية للقبول في الوظائف والتي تم التقديم عليها الشهر الماضي. حيث تم العلان عن وظائف برتبة وكيل رقيب، رتبة عريف، رتبة جندي اول، رتبة جندي عادي.

نتائج مكافحة المخدرات 1444هـ

أعلنت الإدارة العامة للقبول عن اتاحة رابط للاستعلام عن نتائج مكافحة المخدرات لعام 1444هـ . حيث سيكون الاستعلام من خلال منصة أبشر للتوظيف، حيث تم فتح باب التسجيل في الثلث الأخير من شهر محرم على الوظائف التي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للقبول.

رابط الاستعلام عن نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444هـ

يمكن لجميع المتقدمين لوظائف مكافحة المخدرات لعام 1444هـ من الاستعلام عن نتائج القبول من خلال الدخول على الرابط الرسمي للاستعلام ومن خلال موقع كلمة، سوف نقدم لكم شرح كامل لكافة الخطوات التي من خلال إتباعها يمكنكم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف مكافحة المخدرات.