منصة إنجاز الاستعلام عن صدور التأشيرة وأهم الخدمات التي تقدمها المنصة

استمرارا من المملكة العربية السعودية في تطوير خدماتها الالكترونية للمواطنين والمقيمين فيها، وضعها لمنصة إنجاز للتأشيرات الالكترونية، والتي تخدم عددا كبيرا جدا من المقيمين في المملكة الراغبين في استقدام أقاربهم وأيضا أصحاب الأعمال الذين يستقدمون العمالة من الخارج، ويمكن الاستعلام عن إصدار التأشيرات من السفارات المختلفة عبر منصة انجاز، تابعوا المقال لمعرفة المزيد.

منصة إنجاز وطريقة الاستعلام عن صدور التأشيرة

يمكن وبكل سهولة الاستعلام عن اصدار التأشيرات الخاصة بالمملكة العربية السعودية عبر منصة انجاز برقم الطلب لمعرفة قبول أو رفض التأشيرة المقدمة للسفارة القاطن فيها الشخص الذي ينوي السفر أو تم استقدامه من خلال خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلي موقع انجاز الرسمي عبر الإنترنت.

الضغط علي أيقونة استعلام عن التأشيرة.

ستظهر خانة مطلوب فيها رقم إنجاز المدون علي طلب التأشيرة.

إدخال رقم الجواز الخاص بالمستعلم.

إدخال العلامة المائية ثم الضغط علي استعلام.

خلال ثوان تظهر النتيجة بثلاث أشكال، إما تم إصدار التأشيرة برقم كذا وهذا يعبر عن الموافقة، أو الطلب تحت التنفيذ وهذا يعني أن التأشيرة في السفارة قيد العمل، أو تم الرفض وحينها ترجع للجهات المختصة لتحديد سبب الرفض.

الخدمات التي تقدمها منصة إنجاز الكترونيا