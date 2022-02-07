منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب بالسعودية 1443 etimad.sa 

قامت منصة اعتماد بإطلاق خدمة للمواطنين والمقمين في المملكة العربية السعودية وهي الخدمات المالية الإلكترونية، كما يمكن تحويل الراتب عليه بكل سهولة، وأطلقت منصة اعتماد خدمة الرقم الساخن حتى يتم من خلاله التواصل مع المنصة في أي وقت وتقديم جميع الاقتراحات أو في حالة الرغبة للاستفسار عن أي معلومة وذلك الرقم هو 19990؛ فمنصة اعتماد من الوسائل التي تقدم إلى المواطنين الكثير من الخدمات في أي وقت وبأقل مجهود، ويمكن تسديد الفاتورة الخاصة بكم عبر منصة اعتماد.

تسديد الفاتورة الخاصة عبر منصة اعتماد:

أولًا يتم التوجه إلى منصة اعتماد .

. بعد ذلك يتم التوجه إلى الخانة الخاصة بشراء وثائق المنافسة.

بعد ذلك سيظهر إليكم الفاتورة ويتم دفعها عبر الحساب البنكي الخاص بالمستعلم.

أثناء استلام الرسوم سيتم إرسال رسالة سيظهر فيها الرقم الخاص بالفاتورة مع رسالة تأكيد بأن العملية قد تمت بنجاح.

خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد 1433: