منصة اعتماد الاستعلام عن الراتب بالسعودية 1443 etimad.sa 

قامت منصة اعتماد بإطلاق خدمة للمواطنين والمقمين في المملكة العربية السعودية وهي الخدمات المالية الإلكترونية، كما يمكن تحويل الراتب عليه بكل سهولة، وأطلقت منصة اعتماد خدمة الرقم الساخن حتى يتم من خلاله التواصل مع المنصة في أي وقت وتقديم جميع الاقتراحات أو في حالة الرغبة للاستفسار عن أي معلومة وذلك الرقم هو 19990؛ فمنصة اعتماد من الوسائل التي تقدم إلى المواطنين الكثير من الخدمات في أي وقت وبأقل مجهود، ويمكن تسديد الفاتورة الخاصة بكم عبر منصة اعتماد.
تسديد الفاتورة الخاصة عبر منصة اعتماد:
- أولًا يتم التوجه إلى منصة اعتماد.
- بعد ذلك يتم التوجه إلى الخانة الخاصة بشراء وثائق المنافسة.
- بعد ذلك سيظهر إليكم الفاتورة ويتم دفعها عبر الحساب البنكي الخاص بالمستعلم.
- أثناء استلام الرسوم سيتم إرسال رسالة سيظهر فيها الرقم الخاص بالفاتورة مع رسالة تأكيد بأن العملية قد تمت بنجاح.
خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد 1433:
- في الأول يتم الدخول على رابط منصة اعتماد.
- بعد ذلك الكبس على القائمة العلوية.
- قم بالنقر على ايقونة اعتماد أفراد.
- بعد ذلك ستظهر قائمة، قم بأختيار الأيقونة بالحقوق الخاصة بالموظف.
- ستنتقل لأيقونة مكتوب بها الأستعلام عن رواتب ومستحقات.
- قم بعدها بتسجيل الدخول عبر الرقم الهويو الخاصة بالموظف، بعدها قم بوضع كلمة السر الخاصة بالموظف.
- قم بالعودة للمنصة واختيار الشهر الذي ترغب بالاستعلام عن الراتب، ثم اكبس على زر البحث وستظهر على الفور المستحقات الخاصة بك.