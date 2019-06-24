“منصة سابرك” : رابط التقديم علي الإقامة المميزة والدائمة بالمملكة، وجميع المعلومات الخاصة بالتقديم والشروط

يبدأ مركز الإقامة المميزة اليوم استقبال الطلبات المقدمة من أجل الحصول علي الإقامة المميزة ، وذلك تحت شعار وبهدف إعطاء فرص للوافديين للمشاركة في مجتمع زاهر وحيوي وذات اقتصاد مزدهر ، كما تمنح الإقامة المميزة بكلا نوعيها العديد من المميزات للوافد منها سهولة الحصول علي تأشيرات زيارة الأقارب .

شروط الحصول علي الإقامة المميزة

يجب عليك العلم أولاَ بأن هناك نوعين من الإقامة المميزة وهما : أولا الإقامة المميزة الدائمة وهي تتصف بأنها غير محددة المدة يحصل عليها المتقدم في حالة استيفائه لجميع الشرط التي سنعرضها في السطور القادمة بعد ذلك يقوم المتقدم بدفع مبلغ مالي قدره 800 ألف ريال لمرة واحدة فقط ، إما النوع الثاني فهي الإقامة المميزة المحددة والتي تتصف بأنها محددة المدة وهي سنة وفي حالة استيفاء الوافد أو المتقدم للشروط يقوم بدفع رسوم إقامة 100 ألف سنويا ، وتتمثل تلك الشروط في الأتي :

أن يقوم المتقدم بتقديم جواز سفر ساري المفعول .

أن يكون عمر المتقدم 21 عام فيما أعلي .

أن يكون يجل المتقدم الجنائي نظيف .

تقديم اثبات يدل علي القدرة المالية للمتقدم للدفع .

يجب علي المتقدم تقديم تقرير صحي علي حالته الصحية ، ويشترط ألا يكون مريض بالأمراض المعدية و يجب علي التقرير ألا يكون مر عليه أكثر من 6 أشهر .

يجب أن تكون الإقامة نظامية لمن يتقدم من المقيمين بالمملكة .

رابط منصة سابرك للتقديم علي الإقامة المميزة

يتم التقديم من خلال منصة سابرك التابعة لمركز الإقامة المميزة علي كلا نوعين الإقامة المميزة ، والتي توفر للحاصل عليها عدة مميزات كالمواطن السعودي منها امتلاك العقارات ، مزوالة التجارة ، حرية الخروج والعودة للسعودية ، العمل في القطاع الخاص وغيرها من المميزات ، إذا كنت من الراغبين بالحصول علي الإقامة المميزة قم بزيارة منصة سابرك من خلال الرابط المرفق أعلاه .