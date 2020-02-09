“منصة سلفة” تفتح باب التسجيل مرة أخرى للقروض الشخصية السريعة برقم الهوية 1441

ألاستعلام عن منصة سلفة الإلكترونية يشهد بحثاً كبيراً من جانب المواطنين داخل المملكة، حيث تعتبر منصة سلفة من أهم وسائل المساعدة لجميع الأسر الضعيفة التي لديها مشاكل مادية داخل المملكة العربية السعودية، وتسهيلاً لكل الأسر يستطيع أي فرد داخل المملكة الحصول على قرض شخصي سريع بدون فوائد عبر منصة سلفة الإلكترونية برقم الهوية الخاصة به، وسوف نوضح لكم مميزات قروض منصة سلفة، وخطوات الحصول على القرض من منصة سلفة.

قروض سلفة بدون تحويل الراتب 1441

تمول مؤسسة النقد السعودي تمويل منصة سلفة الذي يتوافق صرفه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تم تحديد مبالغ محددة لصرف قروض منصة سلفة التي تبدأ من ألف ريال حتى خمسة الأف ريال، بالإضافة إلى إمكانية السداد على فترات متباعدة تناسب جميع المحبين للحصول على قرض منصة سلفة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للقرض الشخصي عن 18 عام، وأن يكون سعودي الجنسية، أن لا يقل الحد الأدنى للراتب الخاص به عن 3000 ريال، أن يكون على قوة عمل حالية لا تقل عن ستة شهور.

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أهم ما يميز قروض منصة سلفة الإلكتروني

إيداع فورى للقروض التي يرغب الحصول عليها.

السداد يكون على فترات بعيدة تناسب الجميع.

يتم التمويل دون الحاجة لتحويل الراتب.

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صرف مقطوعة الضمان الجديدة ومعرفة أسماء المستفيدين.

خطوات الحصول على قروض منصة سلفة في دقائق