منصة سلفة 1441 هـ خطوات التسجيل في سلفة للحصول على تمويل طارئ للأفراد

انطلقت في بداية الشهر الماضي منصة سلفة الإلكترونية التي تعمل على تقديم العديد من القروض والتمويلات للموظفين في القطاع الخاص والقطاع العام، حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة في معرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات حول تلك المنصة الإلكترونية التي تعمل على تقديم العديد من التسهيلات الفورية والطارئة للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتسعى المنصة إلى العمل على تلبية إحتياجات الموظفين المالية بمبالغ صغيرة من خلال التقديم بطلب إلكتروني لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة فقط.

منصة سلفة الإلكترونية

تعتبر منصة سلفة الإلكترونية السعودية هي منصة متخصصة في مجال التقنيات المالية، وتهدف إلى العمل على تقديم تمويل نقدي من 1000 إلى 5000 ريال سعودي لكل مواطن يرغب في الحصول على التمويل، حيث يجب على المواطن أن يقوم بإختيار المبلغ وإختيار فترة السداد وأن يقوم بتقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للمنصة دون الحاجة إلى زيارة إى مكان، وتسعى المنصة إلى تقديم حلًا بسیطًا لتحقیق أهدافك المالیة عزيزي المواطن.

مزايا منصة سلفة

تقدم المنصة العديد من المميزات للمواطنين السعوديين، ويرغب الكثير في معرفة المزايا التي تعتمدها المنصة:-

متوافق مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فترات سداد سهلة ومجدولة

هامش ربح تنافسي

إیداع فوري سریع

تعرف على شروط التقديم على سلفة

نستعرض لكم كافة الشروط اللازمة من أجل الحصول على تمويل من خلال منصة سلفة الإلكترونية وهي كالتالي :-

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة

ألا یقل عمر المتقدم عن 18 عاما

التمویل متوفر بدون تحویل راتب

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند التقدم بالطلب

الحد الأدنى للراتب 3,000 ریال سعودي

طريقة التقديم للحصول على تمويل أو قرض طارئ

يجب عليك زيارة موقع سلفة الإلكتروني من خلال الرابط التالي سلفة

تعبئة النماذج المطلوبة لتمویل المرابحة

رفع الأوراق المطلوبة الخاصة بالوظیفة

نسخة من بطاقة الهویة الوطنیة

كم تبلغ قيمة الفائدة في حال الحصول على تمويل سلفة

كشفت المنصة على أن تحديد أسعار الفائدة يتم على أساسل عوامل عديدة منها تاريخ تقديم الطلب ونسبة الأمان الوظيفي والسجل الائتماني للعيل في منصة سلفة.