منصة سلفة sulfah || كيفية تقديم طلب للحصول على قرض شخصي فورى سريع في دقائق

سلفة sulfah هو موقع إلكتروني جديد تم تصميمه من أجل تمويل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، تقوم منصة سلفة بتقديم قروض شخصية صغيرة تبدأ من 1000 ريال حتى 5000 ريال، وتتميز هذه القروض بسهوله أجراءتها الالكترونية وسرعة تنفيذ الحصول عليها، وكانت منصة سلفة قد بدأت بأداء تجربة على عدد محدود لهذه القروض الشخصية من أجل معرفة آراء المستفيدين منها، مع التوسع خلال المرحلة المقبلة للجميع، وسوف نوضح لكم شروط وكيفية الحصول على قرض شخصي سريع من سلفة.

منصة سلفة الالكترونية 2020

منصة سلفة تقوم بتمويل قروضها الشخصية بناءً على اعتماد من مؤسسة النقد العربي السعودي داخل المملكة، ومنذ نشأة موقع سلفة الالكتروني ويزداد البحث يومياً من المواطنين السعوديين من أجل معرفة طريقة التسجيل على منصة سلفة، وكيف يتم الحصول على هذه القروض دون الحاجة إلى الذهاب خصيصاً إلى مقر التابع لمنصة سلفة.

شروط الحصول على قرض فورى من منصة سلفة 2020

يجب أن يكون المستفيد من هذه الخدمة سعودي الجنسية دون جنسيات أخرى، ويجب ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عام، وأن يكون على قوة عمل لمدة ستة شهور على الأقل، وأن يكون مقدار راتبه لا يقل عن 3000 ريال، لابد من توافر هذه الشروط للراغب في الحصول على القرض الفوري الشخص الذي يبدأ من ألف ريال حتى خمسة الآف ريال.

كيفية الحصول على قرض سلفة الالكتروني 2020

يتم ألاستعلام للحصول على القرض الشخصي من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الأتي: منصة سلفة الالكترونية، وبعدها يتم تسجيل مستخدم جديد داخل الموقع، يتم كتابة جميع البيانات الموجودة بنموذج الطلب الخاص بالقرض من رقم الجوال، ورقم البطاقة الخاصة بالهوية، والبريد الالكتروني الخاص، ثم الضغط على طلب تمويل الآن، وبعدها يأتي الرد خلال دقائق بالموافقة على القرض الشخصي، ويأتي الرد على رقم الجوال أو البريد الالكتروني.