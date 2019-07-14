منصة صحة لها أهمية كبيرة وهي عمل تكاملي رائع… هكذا أكد مسئولون سعوديون

أبدى الكثير من السعوديون سعادتهم الكبير بـ منصة صحة منذ بدء تدشينها، خاصة مع التوضيح لأهمية تلك المنصة للمواطن والمقيم في ذات الوقت، من تقديم خدمات صحية على مستوى عالي تهدف إلى التكامل أولاً بين المؤسسات السعودية وبعضها البعض، ومن جهة أخرى تساعد المواطنين على توفير جهودهم وأوقاتهم والتغلب على مساوىء الإجراءات الروتينية، وهذا ما اتضح للجميع مع مرور الوقت واضافة خدمات جديدة للمنصة كان آخرها أمس وهي خدمة الحصول على أجازة مرضية.

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتدشين منصة صحة عام 2018، وذلك في إطار رؤية 2030 من أجل تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية، وبناء منصة متكاملة تعمل على الربط بين خدمات عدة مرتبطة بالمبنى من ناحية، وبما يتم تقديمه داخله للشعب السعودي من جهة أخرى، بهدف رفع جودة الأداء داخل تلك المؤسسات وخفض التكاليف، حيث يمكن الحصول على بيانات من داخل القاعدة التي تم تصميمها على تلك المنصة بسرعة كبيرة، تساعد المسئولين على إتخاذ القرارات التي تصب في النهاية في صالح المواطن.

منصة صحة تضيف الأجازة المرضية لخدماتها

وفي إطار السعي الدائم لتطوير تلك المنصة، فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارًا باعتماد الأجازة المرضية للموظف من خلال منصة صحة وربطها بشكل إلكتروني ومباشر مع وزارة الخدمة المدنية، والتي سوف تقوم باعتماد تلك الأجازات الصادرة من المنصة، وفي إطار محاولة الرقي بالخدمات الصحية فقد شمل المرسوم الملكي أيضًا ضرورة تطبيق معايير منظمة الصحة العالمية ومراعاتها، في نظافة المؤسسات والأدوات المستخدمة بداخلها وذلك بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية وانتقال البكتيريا.

وأن يتم عقد ندوات تثقيفية للعاملين في المؤسسات الصحية والممارسين، من أجل توعيتهم بهذه المعايير والتأكيد على أن عدم الإلتزام بها قد يعرض حياة المريض للخطر، ويجب ألا يتم التهاون مطلقًا في مثل هذه الأمور هذا ويجب الإشارة إلى أن منصة صحة مخصصة فقط للموظفين الحكوميين.

ما قاله وزير الخدمة المدنية حول أهمية منصة صحة

أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور سليمان بن عبدالله الحمدان على أهمية المنصة وفائدتها للمواطنين والحكومة في ذات الوقت من خلال تحدثه عن بعض النقاط المهمة وهي

•أن المنصة عمل تكاملي إلكتروني رائع.

•يهدف إلى توفير خدمات عالية الأداء لتحقيق الراحة للمواطن وتوفير الوقت له.

•تقليل الإجراءات الروتينية فأصبح يمكنه الحصول على كثير مما يريده بشأن العديد مما يتعلق بصحته من خلال تلك المنصة.

•تقدم الوزير بالشكر لخادم الحرمين على قراره بضم خدمة الأجازة المرضية لها.

الدكتور نهار العازمي رئيس المجلس الطبي السعودي

•عمل شهد الكثير من المجهود لظهوره بهذا الشكل.

•يتفق مع رؤية المملكة 2030.

•يقوم بتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين على حد سواء.