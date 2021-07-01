منصة مدرستي الصفحة الرئيسية تسجيل الدخول

منصة مدرستي التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة تزامناً مع انتشار الجائحة، التي هددت المنظومة التعليمية بالتوقف وكان البديل هو الانتقال إلى التحول الرقمي الكامل في إدارة المنظومة التعليمية بكفاءة وتم إطلاق عدد من الوسائل التعليمية منها منصة مدرستي، وقنوات عين الفضائية ومنصة عين وبوابة التعليم الموحد.

منصة مدرستي الصفحة الرئيسية

الدخول إلى منصة مدرستي والتعرف على محتواها الخاص بالطالب والمعلم وولي الأمر وهم عناصر العملية التعليمية التي تم الربط بينها من خلال المنصة وتحتوي المنصة على:

تقدم منصة مدرستي من خلال صفحتها الرئيسية مجموعة من الأيقونات الهامة منها:

التعريف بالمنصة وفائدتها وما تحتويه من خطط تعليمية هامة.

توضح الصفحة الرئيسية عناصر وأبطال العملية التعليمية من معلم وطالب وولي أمر ومشرف وقائد والتعريف بكل منهم.

كما تحتوي المنصة على صفحتها الأولى الأخبار التي تهم كافة منسوبي العملية التعليمية على المنصة.

وتوفر كذلك تسجل الدخول لعناصر العملية التعليمية والدعم الفني اللازم لهم.

وقد أضافت المنصة مسابقة مدرستي التي يتمكن الطلبة من الاشتراك بها خلال الإجازة الصيفية لتنمية المهارات اللازمة.

التسجيل على منصة مدرستي

أوضحت الوزارة طريقة التسجيل على منصة مدرستي التعليمية والاستفادة من عملية التواصل في لدراسة وقد تلجا الوزارة إلى المنصة خلال العام الدراسي القادم على الرغم من الإعلان عن الالتزام بالتعليم النظامي والحضور إلى المدرسة، إلا أنها أوضحت خضوعها لتطورات الوضع الصحي الحالي واتخاذ القرارات المناسبة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

عند العودة مرة أخرى للدراسة عبر منصة مدرستي يتمكن عناصر العملية التعليمية من التسجيل من خلال التالي: