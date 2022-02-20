منصة مدرستي رابط الدخول مباشر madrasati sa مع مايكروسوفت تيمز

منصة مدرستي هي منصة تعليم متكاملة بمواردها التعليمية وتقنياتها الحديثة لتشكل تكاملاً في عمل المنصة بدورها التعليمي ومنطلقاً للتعليم الممنهج الذي يلبي أفضل تجربة تعليم للطلاب عن بعد من خلال الفصول الافتراضية وبنك الأسئلة المتجدد بالإضافة للمحتوى الرقمي التعليمي بما يختصر العملية الدراسية التقليدية في المدارس ويعزز التعليم السهل في منطقة افتراضية تضمن التفاعل بين الطالب والمعلم مع نظام مايكروسوفت تيمز المدمج بأدوات تفرض التكامل في عمل المنظومة التعليمة عبر الأنترنت وخدمات متابعة الحضور والغياب وحل الواجبات والتقدم للاختبارات وبالتالي فإن منصة مدرستي تعتبر حلاً حتى الآن لإدارة التعلم بطرق متعددة الأساليب.

منصة مدرستي

يستخدم رابط منصة مدرستي مايكروسوفت لدخول كل من الطلاب والكادر التعليمي أي المعلمين من خلال حساباتهم في Microsoft مع منصة مدرستي، فإذا كنت طالباً او معلماً فستجد هنا آلية دخولك المباشر في تلك المنصة المعروفة مدرستي أي المنصة الالكترونية madrasati sa التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التعليم السعودي منذ سنوات قليلة.

منصة مدرستي رابط الدخول مباشر

يتعين على الطالب او المعلم اختيار تسجيل الدخول

وذلك بعد الوصول للصفحة الرئيسية في منصة مدرستي https://schools.madrasati.sa

ثم اختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب

في خانة البريد الالكتروني يتم إدخال إسم المستخدم، ويمكن جلبه من تطبيق توكلنا.

في خانة كلمة المرور يتم إدخال كلمة السر التي تم إرسالها عبر جوالك عند قيامك بطلبها من توكلنا ضمن خدمات مدرستي

تتطلب عملية تسجيل الدخول اختيار Sign in.

آلية دخول منصة مدرستي عن طريق الجوال