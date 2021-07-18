منصة مسار أهم الخدمات التي تقدمها وطريقة التسجيل

أطلقت وزارة الموارد البشرية في السعودية منصة مسار الإلكترونية التي تخدم جميع موظفي القطاع الحكومي بالمملكة من المواطنين السعوديين وخاصة الكوادر الموجودة في مجال التعليم، حيث دائما ما تسعي المملكة لراحة مواطنيها، والتطور والرفعة من شأن الوطن، وتوفر أيضا العديد من الدورات التدريبية والتطوير الذي يرفع من شأنهم وشأن بلدهم، وإليكم التفاصيل في المقال.

منصة مسار الإلكترونية

منصة مسار التعليمية الموضوعة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تهدف إلي خدمة المواطنين السعوديين في قطاع الموارد البشرية والوظائف والاستعلام عنها بكل سهولة، دون الحاجة إلي الذهاب بأنفسهم إلي المصالح وخاصة في الظروف الراهنة خوفا عليهم وعلي صحتهم، ولمعرفة كيفية التسجيل في منصة مسار ومعرفة أكثر عنها تابع المقال.

خدمات مسار

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المسؤولة عن منصة مسار في المملكة العربية السعودية، لتقديم الدعم لأبناء المملكة العاملين في القطاع الحكومي والباحثين عن عمل أيضا والمتقدمين للوظائف كذلك، ومع مواكبة العصر تم إنشاء مسار التي ساعدت الكثير وسهلت عليهم، حيث أصبح بإمكان الموظف الآن الدخول عبر المنصة والحصول علي كافة البيانات الخاصة بوظيفته، والعديد من الخدمات الأخري أيضا كالتالي:

استخراج تاريخ السجل الوظيفي للموظف الحكومي.

عرض جميع المعلومات الشخصية والبيانات الخاصة بالموظف.

استخراج بيان الحالة الذي يوضح مدة عمله في الجهات الأخري.

متابعة كل ما هو جديد حول قرارات الدورات الجديدة والبعثات.

تصحيح البيانات الخاطئة والمعلومات الخاصة بالموظف.

طريقة التسجيل في المنصة