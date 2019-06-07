 التخطي إلى المحتوى

منصور الشهيل السعودي يفوز بنزال WWE باتل رويال (فيديو وصور)

كتب أشرف ركن الدينفي آخر تحديث
منصور الشهيل السعودي يفوز بنزال WWE باتل رويال (فيديو وصور)
منصور الشهيل السعودي يفوز في عرض WWE

شهد عرض WWE المثير إنجازًا مهمًا وكبيرا بعد فوز البطل السعودي منصور الشهيل في نزال WWE باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا عالميا في عالم المصارعة.

WWE وفوز البطل السعودي منصور الشهيل

وأُقيم نزال باتل رويال WWE على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الجمعة.

أجواء خيالية في عرض WWE

وحضر عرض WWE سوبر شوداون العظيم عشرات الآلاف من المشجعين وسط أجواء احتفالية كبيرة لأول مرة في العرض بمدينة جدة السعودية.

انتصارات الأبطال

وفاز في مباريات عرض WWE المصارع الأمريكي سيث رولينز على منافسه ومواطنه بارون كوربن، كما تغلب راندي أورتن على تريبل إتش، وشين ماكمان على رومان رينز.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أشرف ركن الدين

أهوى السفر والشطرنج، وأومن أن النجاح هو قدرتك على فعل ما لم يستطع غيرك فعله في وقت قصير وبجودة ممتازة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.