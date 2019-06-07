منصور الشهيل السعودي يفوز بنزال WWE باتل رويال (فيديو وصور)

شهد عرض WWE المثير إنجازًا مهمًا وكبيرا بعد فوز البطل السعودي منصور الشهيل في نزال WWE باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE الذي جمع 50 نجمًا عالميا في عالم المصارعة.

WWE وفوز البطل السعودي منصور الشهيل

وأُقيم نزال باتل رويال WWE على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة يوم الجمعة.

أجواء خيالية في عرض WWE

وحضر عرض WWE سوبر شوداون العظيم عشرات الآلاف من المشجعين وسط أجواء احتفالية كبيرة لأول مرة في العرض بمدينة جدة السعودية.

منصور .. منصور .. منصور ..

يفوز بأكبر نزال باتل رويال في تاريخ WWE #WWESSD pic.twitter.com/KO90mqbRHK — WWE MENA (@WWEmena) June 7, 2019

انتصارات الأبطال

وفاز في مباريات عرض WWE المصارع الأمريكي سيث رولينز على منافسه ومواطنه بارون كوربن، كما تغلب راندي أورتن على تريبل إتش، وشين ماكمان على رومان رينز.