مني شداد تواجه المنع من الظهور في الأعلام وتعليق النشاط في المملكة

أعلن الإستاذ عبدالله مخارش المشرف على الفعاليات الفنية في المملكة العربية السعودية عن تعليق إي نشاط فني للفنانة مني شداد في المملكة من قبل الهيئة العامة للترفية ، وقد جاء ذلك القرار في منع الفنانة الكويتية من الظهور بالإعلام السعودي ، بعد إشادتها بالأمير القطري تميم بن حمد ومدحه وثنائه بالإضافة إلي التصريحات التي أدلت بها الفنانة والتي تدعم الإرهاب ، وهو الذي يخالف موقف المملكة العربية السعودية الصريح في هذا الإتجاه .

عبدالله مخارش يعلق على حادثة مني شداد

هذا وقد علق عبدالله مخارش المشرف علي الفعاليات الفنية على ذلك بقوله : ” كفاية استهتار فينا فتحنالكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا.. نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوي ولن نسكت على من يسيء لولاة أمرنا وبلادنا ”

من هي الفنانة الكويتية مني شداد

مني شداد تعتبر من أبرز الفناين في الدراما الكويتية ، وقد قدمت مما يقارب من 90 عملاً تلفيزيوني ، بالإضافة إلي العديد من الأعمال المسرحية وتقديم العديد من البرامج ، ولكن يبدو أن هذا التاريخ الحفل لم يمنعها في الوقوف يمثل هذا الخطأ ، وتعتبر الفنانة الكويتية منى شداد حاصلة على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون الموسيقية في الكويت، كما حصلت على دورات في التمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل الفني بعام 1987 .