“من أوساكا إلي الرياض”.. إنطلاقة جديدة نحو معرض إكسبو 2030 العالمي

أجواء مفعمة بالحماس والإبهار، ملئت ساحة” ” “إكسبو أرينا ماتسوري” بمدينة أوساكا اليابانية فعاليات ثقافية مميزة بعنوان من “أوساكا إلي الرياض” وهي بمثابة خطوة رمزية في العد التنازلي نحو معرض (إكسبو 2030 الرياضي) حيث قدمت الفعاليات لمحة جزئية ملهمة عن التجربة الفريدة التي تنتظر العالم في المرات القادمة من الحدث الدولي الكبير هذا، وتضمن البرنامج عروض موسيقية وفنية وثقافية متنوعة من الدولتان اليابان والمملكة السعودية وسط حضور هائل من الفنانين والجماهير وقد تجاوز الحضور 15 الف شخص، وفي مشهد متكامل للاحتفال امتزجت الألحان الشرقية بالغربية ابهرت العروض البصرية الحاضرين وكانت عروضاً متنوعة باستخدام تقنية الليزر و الهولوجرام، وقد عبرت الفعالية عن عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.

من اليابان إلي المملكة والاستعداد للعالمية

يختتم فعالية معرض “إكسبو الرياض 2030” في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري وتعتبر من أبرز الفعاليات الختامية لهذا المعرض لتعلن عن نقل راية المعرض رسمياً إلي المملكة العربية السعودية. وقد جاء هذا الحدث بمثابة تأكيد علي جاهزية الرياض بالكامل لإستضافة “إكسبو 2030” وهذا يدل علي أن الدولة تمتلك بنية تحتية حديثة وخبرة مطورة في التنظيم، وعبرت الفعالية عن ثقة المجتمع الدولي في المملكة وإنها ستقدم نسخة استثنائية من المعرض تعكس التقدم والنهضة التي تشهدها البلاد وأنها تجمع بين الأصالة والإبتكار في آن واحد.

رؤية المستقبل بوابة العالم

سوف يقام معرض إكسبو 2030 الرياض تحت شعار “رؤية المستقبل” وذلك خلال فترة 1 أكتوبر2030 إلي 30 مارس 2031 وسيكون علي مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين متر مربعاً، ومن المتوقع أن الحدث يستقضب أكثر من 42 مليون زيارة ويشارك فيه 197 دولة و 29 منظمة دولية وهذا سيجعله أكبر المعارض في تاريخ إكسبو وتسعي المملكة إلي تحويل المعرض بعد انتهائه إلي قرية عالمية دائمة ليبقي ” إكسبو الرياض ” شاهداً علي قدرة المملكة في بناء المستقبل.