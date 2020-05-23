من خلال أبشر استخراج تصريح تنقل بين المدن وقت الحظر

تصريح تنقل بين المدن وقت الحظر من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بعد فرض حظر التجوال نتيجة لزيادة أعداد المصابين بكورونا، وأعلنت المملكة عن إصدار تصاريح للتنقل وقت الحظر ويكون للضرورة القصوى فقط.

استخراج تصريح تنقل وقت الحظر وزارة الداخلية

يصدر تصريح التقل وقت الحظر بين المناطق وبعضها للذهاب إلى المستشفى أو الصيدلية ويتم طلبه إلكترونياً من خلال منصة أبشر أو من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية ويستخرج في غضون دقائق معدودة ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد.

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خطوات عمل تصريح تنقل بين المدن وقت الحظر

يمكن إصدار التصريح من خلال الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني من خلال الرابط وتسجيل الدخول فيه واتباع الآتي:

أختيار من منصة أبشر تصاريح تنقل الأمن العام.

كتابة الاسم رباعى مع إدخال رقم الهوية أو السجل المدني.

بالنسبة للمقيم يقوم بادخل رقم الإقامة أو رقم جواز السفر.

تعبئة رقم الجوال ثم كتابة رمز التحقق المرسل على الهاتف.

تحديد سبب الخروج من المنزل وقت الحظر مع ذكر إثبات شخصي.

التأكد من طلب إصدار تصريح الخروج ومن كتابة البيانات صحيحة.

الضغط على إصدار التصريح ثم الانتظار بالرد بالموافقة أو الرفض.

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استخراج تصريح تنقل وقت الحظر عبر تطبيق توكلنا

أطلقت المملكة العربية السعودية تطبيق توكلنا تصاريح التنقل بين المدن وبعضها ويتم تحميل البرنامج من المتاجر الإلكترونية للأندرويد أو نظام IOS ويتم إصدار التصريح من خلال الآتى:

بعد تحميل التطبيق يتم تسجيل حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي رقم الهوية.

إدخال رقم الهاتف بصورة صحيحة ثم تعبئة رمز التحقق.

بعد ذلك تسجيل الدخول في التطبيق واختيار اصدار تصاريح الأمن.

تعبئة خانة الأسم ورقم الهوية أو رقم الإقامة للمقيم.

تحديد عنوان المنزل وذكر سبب الخروج وقت حظر التجوال.

النقر على أرسال الطلب والتأكد من إدخال البيانات بصورة صحيحة.

الانتظار بالرد عليك بالقبول أو الرفض.

وفي النهاية نكون قد ذكرنا الطريقة الصحيحة لاستخراج تصريح تنقل بين المدن وقت الحظر من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو عبر تطبيق توكلنا.