من خلال منصة سلفة الإلكترونية..شروط الحصول على تمويل شخصي سريع دون تحويل الراتب

وفرت منصة سلفة الإلكترونية الحصول على تمويل شخصي سريع أو قرض طارئ للمواطنين الراغبين في سلفة سريعة من أجل سد احتياجاتهم المستعجلة، جاءت سلفة المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي وقدمت هذه المساعدات بشكل إلكتروني فوري، وأكدت أن يتم صرف السلفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ضمن خطط التنمية في المملكة من أجل تقديم المساعدات للمواطنين.

الحصول على قرض شخصي طارئ

قدمت منصة سلفة الإلكترونية قرض سريع بمعنى أنه يتم الحصول على قرض صغير فوراً بشكل إلكتروني كل الخطوات تتم عبر الموقع التفاصيل والشرح عبر رابط طريقة الحصول على قرض شخصي طارئ من منصة سلفة الإلكترونية للتمويل السريع.

شروط الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة

حددت الإدارة بعض المعايير لكل الراغبين في إحداث تغيير في نظامهم المالي أو تحقيق هدف معين ضروري، فكثيراً منا يقع تحت ظروف مادية تجعله في احتياج بعض المال بسرعة لشراء شئ ما أو لسداد شئ آخر..وغيره، ولهذا جاءت سلفة من أجل التمويل الشخصي السريع بحيث تقدم المساعدة في الحال، فيما حددت بعض الشروط على النحو التالي:-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

التمويل متاح بدون تحويل الراتب.

لا يقل الراتب عن 3.000 ريال سعودي.

ألا تقل فترة العمل عن ستة أشهر عند تقديم الطلب.

كيفية تقديم طلب تمويل شخصي من سلفة