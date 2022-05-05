من هو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف الجديد؟

بواسطة محمود عطا الله
سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد

أصدر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدة اوامر ملكية، ومن ضمن تلك الأوامر تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود في منصب محافظ الطائف بالمرتبة الممتازة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف الجديد والمناصب التي تولاها من قبل.

من هو الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف الجديد؟

  • شغل الأمير سعود بن نهار منصب وكيل التفعيل السياحي بالمناطق (وزارة السياحة).
  • الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف الجديد من السيرة الذاتية له نجد أنه شغل منصب وكيل التخطيط بوزارة السياحة.
  • شغل منصب رئيس تطوير النقل في هيئة تطوير الرياض.
  • والده هو الأمير نهار بن سعود الإبن الرابع والأربعون من أبناء الملك سعود بن عبد العزيز.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

موعد صلاة عيد الفطر 2022-1443 الطائف.. تعرف على الموعد

أخبار السعودية

صلاة عيد الفطر تبوك 2022-1443.. تعرف على الموعد وأسماء الجوامع التي تُقام فيها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.