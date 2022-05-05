من هو الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف الجديد؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدة اوامر ملكية، ومن ضمن تلك الأوامر تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود في منصب محافظ الطائف بالمرتبة الممتازة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف الجديد والمناصب التي تولاها من قبل.

من هو الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف الجديد؟