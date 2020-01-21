من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى اليوم؟
انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وستقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، هذا وقدم الديوان الملكي التعازي من خلال عبارات معبرة عن حزنهم على الراحل بندر بن محمد عبر موقع التواصل “تويتر”.
نعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير بندر بن محمد اليوم قائلاً:-
اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن
اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله
واغسله بالماء والثلج والبرد
و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله
و قه فتنة القبر وعذاب النار
إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/1sRUAgacIt
— سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 21, 2020
وشارك التعازي الأمير نايف بن ممدوح
رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة pic.twitter.com/tnISN6SS46
— نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) January 21, 2020
كما نعى الأمير سلطان بن سعد الأمير بندر
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه. https://t.co/AoAXabtm74
— سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) January 21, 2020
نعي الإعلامي خالد السليمان الأمير بندر
رحم الله #الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن عرفته لطيفا متواضعا ، سمعت منه حكايات عديدة عن مواقف لافتة شهدها مع الملوك السعوديين تمنيت لو أنها دونت في كتاب أو وثقت في حوار .
منها قصة للملك خالد .. يتبع
— خالد السليمان (@K_Alsuliman) January 21, 2020
من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
بندر بن محمد بن عبدالرحمن من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، وقدم الديوان الملكي ومعظم الأمراء بعبارات التعازي لـ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن الراحل بندر بن محمد فهو:-
- شقيق مؤسس المملكة السعودية الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود.
- ابن عم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
- تزوج من ابنة عمه الأميرة البندري بنت عبد العزيز وهي أخت الملك سلمان التي توفيت عام 2008.
- له 13 من الأبناء (ذكور وإناث) منهم الراحل الأمير سعود بن بندر وكان شاعراً
- والدته هي الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري.
- الأمير بندر له زوجة ثانية وهي مامية بنت الشاذلي تونسية الجنسية وكانت مقيمة بالسعودية في منطقة الرياض، عملت في التجارة ولها العديد من المؤسسات المسجلة والرسمية وذلك في عدة تخصصات ومهن مختلفة.
- له 5 أشقاء وهم الأمراء (خالد، فهد، عبدالله، سعد، بدر).