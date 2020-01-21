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أخبار السعودية

من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى اليوم؟

بواسطة نانسي نبيل 0
من هو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم صاحب السمو  الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وستقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، هذا وقدم الديوان الملكي التعازي من خلال عبارات معبرة عن حزنهم على الراحل بندر بن محمد عبر موقع التواصل “تويتر”.

نعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير بندر بن محمد اليوم قائلاً:-

وشارك التعازي الأمير نايف بن ممدوح

كما نعى الأمير سلطان بن سعد الأمير بندر

نعي الإعلامي خالد السليمان الأمير بندر

من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

بندر بن محمد بن عبدالرحمن من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، وقدم الديوان الملكي ومعظم الأمراء بعبارات التعازي لـ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن الراحل بندر بن محمد فهو:-

  • شقيق مؤسس المملكة السعودية الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود.
  • ابن عم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
  • تزوج من ابنة عمه الأميرة البندري بنت عبد العزيز وهي أخت الملك سلمان التي توفيت عام 2008.
  • له 13 من الأبناء (ذكور وإناث) منهم الراحل الأمير سعود بن بندر وكان شاعراً
  • والدته هي الأميرة وضحى بنت ظافر المفقاعي الهاجري.
  • الأمير بندر له زوجة ثانية وهي مامية بنت الشاذلي تونسية الجنسية وكانت مقيمة بالسعودية في منطقة الرياض، عملت في التجارة ولها العديد من المؤسسات المسجلة والرسمية وذلك في عدة تخصصات ومهن مختلفة.
  • له 5 أشقاء وهم الأمراء (خالد، فهد، عبدالله، سعد، بدر).

نانسي نبيل

كاتبة مصرية في شتى المجالات مٌلمة بالإخبار العامة، أعمل محررة إلكترونية في عدد من المواقع الإخبارية

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