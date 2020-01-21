من هو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن

من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى اليوم؟

من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي توفى اليوم؟

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وستقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، هذا وقدم الديوان الملكي التعازي من خلال عبارات معبرة عن حزنهم على الراحل بندر بن محمد عبر موقع التواصل “تويتر”.

نعى الأمير سطام بن خالد آل سعود الأمير بندر بن محمد اليوم قائلاً:-

اللهم ارحم عبدك #بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن اللهم اغفـر له وارحمه و اعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

و أبدله دارآ خيرآ من داره و أهلآ خيـرآ من أهله

و قه فتنة القبر وعذاب النار

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/1sRUAgacIt — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) January 21, 2020

وشارك التعازي الأمير نايف بن ممدوح

رحم الله الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن وخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأبناء الفقيد والأسرة المالكة الكريمة pic.twitter.com/tnISN6SS46 — نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود 🇸🇦 (@NayefBinMamdooh) January 21, 2020

كما نعى الأمير سلطان بن سعد الأمير بندر

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن عبدك بندر بن محمد بن عبدالرحمن. اللهم تقبله قبول حسن وثبته واعفُ عنه. https://t.co/AoAXabtm74 — سلطان بن سعد بن خالد آل سعود (@SultanSKAlSaud) January 21, 2020

نعي الإعلامي خالد السليمان الأمير بندر

رحم الله #الأمير_بندر_بن_محمد_بن_عبدالرحمن عرفته لطيفا متواضعا ، سمعت منه حكايات عديدة عن مواقف لافتة شهدها مع الملوك السعوديين تمنيت لو أنها دونت في كتاب أو وثقت في حوار .

منها قصة للملك خالد .. يتبع — خالد السليمان (@K_Alsuliman) January 21, 2020

من هو الراحل الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

بندر بن محمد بن عبدالرحمن من الرعيل الأول لأمراء الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، وقدم الديوان الملكي ومعظم الأمراء بعبارات التعازي لـ الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعن الراحل بندر بن محمد فهو:-