بعد الوفاة | من هو المذيع محمد الرشيد العثمان

توفي المذيع محمد الرشيد العثمان اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019 ، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الراجحي بمدينة الرياض العاصمة ، والعزاء يقام في حي العزيزية بمنزله بالرياض ، لما للمذيع محمد الرشيد العثمان من سيرة طيبة والكثير من محبيه وغيرهم يريدون التعرف عليه وعن حياته ، وإنجازاته المختلفة لذا نقدم لقرائنا الكرام من هو المذيع محمد الرشيد العثمان.

من هو المذيع محمد الرشيد | الاسم كامل

اسمه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن رشيد بن عبد الله بن رشيد بن زامل بن علي بن محمد المحفوظي، ويعد المحفوظ بطن من قبيلة العجمان .

من هو المذيع محمد الرشيد | حياته

ولد المذيع محمد الرشيد في محافظة الرس إحدى مدن منطقة القصيم في بلدة تسمى الشنانة ، عام 1310 أو 1311 هجريا ، وهناك مخطوط يقول أنه ولد عام 1304 ؛ ونشأ محمد الرشيد في بيت يعمه العلم فكان والده حافظا لكتاب الله، وجده لأمه الشيخ القاضي محمد القرناس ووالدته هي فاطمة المحمد القرناس ، ولقب القرناس هو لقب علماء الرس ، وتوفي والده خلال إحدى المعارك في الشنانة عام 1322 هـ مقتولاً ، فانتقل مع أسرته إلى الرس .

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شهرة محمد الرشيد

يعد المذيع محمد الرشيد العثمان من أحد أشهر المذيعين السعوديين في فترة السبعينيات والثمانينيات على المستوى الإعلامي وتوفي وهو يناهز الـ71 عاما، ونعاه عدد كبير من قيادات ونخب المملكة، مثل الداعية عادل الكلباني وكتب عنه:

”الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل مأواه الجنة #المذيع_محمد_الرشيد .“

جدل عن المذيع الرشيد

وأثير عن المذيع محمد الرشيد الكثير من الجدل العام الماضي بعد تداول عدة صور له وهو يمارس مهنة التحريج في حراج بالرياض، ما جعل الكثيرين ينتقدون ما وصل إليه الرشيد وادعاء الإهمال لوزارة الإعلام .