من هو بندر بن عبد العزيز شقيق ملك السعودية المتوفى اليوم

توفي الأمير بندر بن عبد العزيز شقيق ملك السعودية اليوم الأحد الموافق 28 يوليو 2019، وصدر بيان عن الديوان الملكي يفيد تأكيد خبر الوفاة، وتم تشيع الجنازة عصر اليوم ، وكان فحوى نص البيان «أنه انتقل إلى حرمة الله تعالى الأمير بندر بن عبد العزيز عن عمر يقارب الـ79 عاما وكانت صلاة الجنازة في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض ؛ وكان الدعاء له بأن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته».

من هو الأمير بندر بن عبد العزيز

ولد الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود في عام (1341 هـ / 1923)، وهو الأبن رقم 10 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور ؛ وهو الابن الذي بعد الملك فهد مباشرة، من الأميرة بزة الثني.

الأمير بندر والسلطة

لم يتقلد الأمير بندر بن عبد العزيز أي منصب رسمي في المملكة العربية السعودية منذ بدء تأسيسها ، ويمثل الأمير فيصل والده في هيئة البيعة.

أسرة الأمير بندر بن عبد العزيز

تزوج الأمير بندر بن عبد العزيز من الأميرة وسمية بنت عبد الرحمن بن محمد بن معمر، والأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي ، والأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا أبا الخيل، وأنجب منهم نحو اثني عشر ولدا وتسعة إناث.

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

وتوفي الأمير بندر بن عبد العزيز اليوم الأحد الموافق 25 ذو القعدة 1440هـجرية الموافق – 28 يوليو 2019م، عن عمر 79 عاما، وندعو الله أن يتغمده برحمته ، وينعى مجلس تحرير موقع كلمة الفقيد الأمير بندر بن عبد العزيز ويدعون له بالرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.