من هو توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية لوزير الداخلية الأردني الجديد من ويكيبيديا

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة بشر الخصاونة اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020 وبداية عهد حكومة جديدة في المملكة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لتوفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الأردني الجديد في حكومة بشر الخصاونة من ويكيبيديا، حيث أدي الوزير توفيق الحلالمة اليمين القانونية ليكون خلفًا لوزير الداخلية الأردني السابق سلامة حماد.

السيرة الذاتية لتوفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الأردني الجديد

توفيق باشا الحلالمة واحد من قيادات وزارة الداخلية الأردنية، وزير الداخلية الأردني الجديد كان يشغل منصب مدير قوات الدرك الأسبق، اللواء ركن توفيق الحلالمة من مواليد قرية جوزا في الكرك عام 1955، تخرج من المدرسة العسكرية الملكية، تدرج في عدد من المناصب الهامة داخل الجيش حتى تولى منصب قائد كتيبة المظليين.

اللواء ركن توفيق يوسف إبراهيم الحلالمة وزير الداخلية الجديد من ويكيبديا نجد أنه انتقل للعمل إلى الداخلية في عام 1999، حيث عمل وقتها قائدًا للشرطة الخاصة، وهو أول مدير للمديرية العامة لقوات الدرك الأردنية.