من هو خطيب الجمعة في الحرم المكي غداً 11 ربيع الآخر 1447هـ؟

تستعد جنبات المسجد الحرام يوم الجمعة لاستقبال آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة، ويترقب الكثيرون معرفة هوية الخطيب الذي سيعتلي المنبر وكذلك المؤذنين الذين سيرفعون نداء الصلاة، وفي هذا السياق أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين عن تفاصيل إقامة شعائر صلاة الجمعة ليوم 11 ربيع الآخر 1447هـ، الذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 3 أكتوبر 2025م.

خطيب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

سيكون فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط هو إمام وخطيب المسجد الحرام لصلاة الجمعة المقررة غداً.

ويُعد الشيخ أسامة خياط من كبار علماء وخطباء الحرم المكي، وله إسهامات عديدة في الوعظ والإرشاد.

كما أعلنت شؤون الأئمة عن فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة ليكون الخطيب الاحتياطي (الخطيب الثاني)، وهو أيضاً من أئمة وخطباء المسجد الحرام المعروفين.

المؤذنون لصلاة الجمعة

تكتمل شعائر الصلاة بأصوات المؤذنين الشجيّة التي ترفع الأذان على النحو التالي:

الأذان الأول: فضيلة الشيخ نايف بن صالح فيده.

الأذان الثاني: فضيلة الشيخ إبراهيم المدني.

موعد أذان الجمعة في الحرم المكي

تُقام صلاة الجمعة في الحرم المكي الشريف بعد رفع الأذان الأول بوقت قصير، يليه صعود الخطيب للمنبر وبدء الخطبة، ثم الأذان الثاني إيذاناً ببدء الصلاة.

وقت الأذان الأول: الساعة 11:40 ص حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وقت الأذان الثاني: الساعة 12:10 م حسب التوقيت المحلي لمكة المكرمة.

وبهذه الترتيبات، يستعد المسجد الحرام لاستقبال المصلين في أجواء إيمانية خاشعة ليوم الجمعة المبارك.