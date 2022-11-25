من هو خطيب الجمعة في المسجد الحرام والنبوي اليوم 1444/5/1؟
يستعد الجميع في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشغل تفكير الجميع سؤال هام بخصوص اسم خطيب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، واسم الخطيب في المسجد النبوي، وقد كشفت رئاسة شئون الحرمين منذ قليل عن أسماء الأئمة والخطباء اليوم بالمسجدين.
خطيب الجمعة اليوم في المسجدين الحرام والنبوي 1 جمادى الأولى 1444
- أعلنت رئاسة شؤون الحرمين منذ قليل عبر صفحاتها الرسمية، أن خطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام اليوم 1-5-1444 سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
- اسم خطيب المسجد النبوي في صلاة الجمعة الأول من جمادى الأولى سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان.