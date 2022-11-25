من هو خطيب الجمعة في المسجد الحرام والنبوي اليوم 1444/5/1؟

بواسطة محمود عطا الله
خطيبا صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي خطيبا صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

يستعد الجميع في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشغل تفكير الجميع سؤال هام بخصوص اسم خطيب صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، واسم الخطيب في المسجد النبوي، وقد كشفت رئاسة شئون الحرمين منذ قليل عن أسماء الأئمة والخطباء اليوم بالمسجدين.

خطيب الجمعة اليوم في المسجدين الحرام والنبوي 1 جمادى الأولى 1444

  1. أعلنت رئاسة شؤون الحرمين منذ قليل عبر صفحاتها الرسمية، أن خطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام اليوم 1-5-1444 سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.
  2. اسم خطيب المسجد النبوي في صلاة الجمعة الأول من جمادى الأولى سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن البعيجان.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

من هو خطيب الجمعة 1444/4/24 في المسجدين الحرام والنبوي؟

أخبار السعودية

وقت صلاة الاستسقاء اليوم الخميس 1444/4/23 في كل مدن السعودية