من هو خطيب الجمعة 1444/4/24 في المسجدين الحرام والنبوي؟

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون الأئمة، عن أسماء الأئمة وخطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وخطيب صلاة الجمعة اليوم 24 ربيع الآخر 1444 في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، هذا ويحرص الآلاف على أداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، كما يحرص ملايين المسلمين حول العالم ممن لا تصادف توقيت الصلاة في بلدانهم مع السعودية على الاستماع لخطبة الجمعة من الحرمين.

خطيب الجمعة في المسجد الحرام والنبوي