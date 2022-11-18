من هو خطيب الجمعة 1444/4/24 في المسجدين الحرام والنبوي؟

بواسطة محمود عطا الله
خطيب الجمعة في المسجد الحرام 1444 خطيب الجمعة في المسجد الحرام 1444

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون الأئمة، عن أسماء الأئمة وخطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام، وخطيب صلاة الجمعة اليوم 24 ربيع الآخر 1444 في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، هذا ويحرص الآلاف على أداء صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين، كما يحرص ملايين المسلمين حول العالم ممن لا تصادف توقيت الصلاة في بلدانهم مع السعودية على الاستماع لخطبة الجمعة من الحرمين.

خطيب الجمعة في المسجد الحرام والنبوي

  1. خطيب صلاة الجمعة في المسجد الحرام اليوم 1444/4/24 سوف يكون فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

  2. خطيب الجمعة في المسجد النبوي 1444
    خطيب الجمعة في المسجد النبوي 1444
  3. خطيب الجمعة في المسجد النبوي اليوم سوف يكون فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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