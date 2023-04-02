من هو عبد العزيز البوق محافظ التأمينات الجديد؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عدة أوامر ملكية منها أمر بتعيين السيد عبد العزيز البوق محافظًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسيد عبد العزيز البوق محافظ التأمينات الاجتماعية الجديد، وأهم المعلومات عنه من ويكيبيديا، والمناصب القيادية التي تولاها من قبل، هذا وقد صدر أمر ملكي بإعفاء محمد بن طلال النحاس من منصبة وهو المحافظ السابق للمؤسسة.

معلومات عن عبد العزيز البوق محافظ التأمينات السعودية الجديد