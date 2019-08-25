من هي إبتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم العام والسيرة الذاتية لها

من هي إبتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم العام السعودية هو السؤال الذي يشغل تفكير الجميع الان بعد اختيار سيادتها لهذا المنصب الهام، حيث نقدم لكم السيرة الذاتية للأستاذة إبتسام الشهري من ويكيبيديا، والوظائف القيادية التي تولتها من قبل، والشهادات العلمية التي حصلت عليها، وما هي خبرات إبتسام الشهري، هذا وقد قرر الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم العام تعيين إبتسام الشهري متحدثا رسميا للوزارة وذلك في أغسطس 2019، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

من هي إبتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم والسيرة الذاتية لها

إبتسام الشهري المتحدثة باسم وزارة التعليم هي معلمة لغة إنجليزية، تمتلك خبرة لمدة 17 عام في التدريس في كل مراحل التعليم بداية من روضة الأطفال حتى التدريس في الجامعة، حضرت الكثير من المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في التعليم، ومنها اختيارها من ضمن المتحدثين في منتدى التعليم الدولي.

الأستاذة إبتسام الشهري متحدثة التعليم السعودية حاصلة على درجة الماجستير في تخصص تربية موهوبين، اختارتها وزارة التعليم للابتعاث في الولايات المتحدثة الأمريكية، كما تخرجت من “برنامج القادة من أجل التغيير” الدفعة الأولى لبرنامج خبرات، وعن عمر الأستاذة إبتسام الشهري فهي في العقد الثالث.