من هي ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة؟
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسياسية ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة(وزيرة شؤون الاندماج)، والتي سوف يتم الكشف عنها رسميا غدا الأربعاء، حيث نُقدم لكم أهم المعلومات وأصول الوزيرة ريم العبالي، وأهم الشهادات العلمية التي حصلت عليها.
من هي ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة؟
- ريم العبالي من مواليد موسكو عاصمة روسيا عام 1990 (31 عاما).
- أصول الوزيرة ريم العبالي آشورية عراقية، أسرة ريم العبالي هاجرت إلى روسيا، ثم انتقلت بعد ذلك لألمانيا.
- تخرجت ريم العبالي من جامعة كايزر سلاوتيرن للتكنولوجيا، وجامعة برلين.
- ريم العبالي هي عضوة في البرلمان الألماني البوندستاج بعد فوزها في انتخابات 2021 عن حزب SPD عن دائرة شفرين.