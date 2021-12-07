من هي ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة؟

بواسطة محمود عطا الله
ريم العبالي ويكيبيديا ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة

نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية للسياسية ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة(وزيرة شؤون الاندماج)، والتي سوف يتم الكشف عنها رسميا غدا الأربعاء، حيث نُقدم لكم أهم المعلومات وأصول الوزيرة ريم العبالي، وأهم الشهادات العلمية التي حصلت عليها.

من هي ريم العبالي وزيرة شؤون الهجرة في الحكومة الألمانية الجديدة؟

  • ريم العبالي من مواليد موسكو عاصمة روسيا عام 1990 (31 عاما).
  • أصول الوزيرة ريم العبالي آشورية عراقية، أسرة ريم العبالي هاجرت إلى روسيا، ثم انتقلت بعد ذلك لألمانيا.
  • تخرجت ريم العبالي من جامعة كايزر سلاوتيرن للتكنولوجيا، وجامعة برلين.
  • ريم العبالي هي عضوة في البرلمان الألماني البوندستاج بعد فوزها في انتخابات 2021 عن حزب SPD عن دائرة شفرين.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

رابط حجز تذاكر شجرة السلام طريق الملك فهد.. وموعد الافتتاح

أخبار السعودية

رابط حجز تذاكر ملاهي ونترلاند 2021 ضمن موسم الرياض


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.