من هي مها الصيعري سؤال يشغل تفكير الجميع الان بعد تصدر وسم “مها الصيعري” ترند الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد الوسم مشاركات كبيرة جدا من الكثيرين وخاصة من الفتيات، وتشمل التغريدات توجيه التهنئة بمناسبة زواج مها الصيعري اليوم، كما تتحدث الكثير من التغريدات عن مهر مها الصيعري.

من هي مها الصيعري

مها الصيعري هي فتاة سعودية من مشاهير تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، ولها الكثير من المتابعين عبر تطبيق التواصل الاجتماعي هذا، وكانت تنشر فيديوهات من خلاله تتناول عدد من القضايا الاجتماعية بصورة فكاهية خفيفة، تمت خطبة مها الصيعري يونيو الماضي، وزوجها رجل أعمال يدعى جبران القحطاني، وكانت أمس ليلة الحناء، واليوم السبت هو يوم زواج مها الصيعري.

مهر مها الصيعري وذهبها نال قسطا كبيرا من التغريدات، حيث أكد الكثيرون أن مهر مها الصيعري هو 300 ألف ريال ومنزل وسيارة، وذلك بحسب التغريدات المنشورة.