كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الدكتورة نجلاء بودن بمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة في الدولة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير السيرة الذاتية لنجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية الجديدة، والمناصب القيادية التي تولتها من قبل، وبقرار الرئيس التونسي اليوم، تعتبر نجلاء بودن هي أول سيدة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ تونس.
من هي نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية الجديدة؟
- هي نجلاء بودن حرم رمضان من مواليد ولاية القيروان عام 1958.
- نجلاء بودن رئيسة الوزراء الجديدة في تونس أستاذة جامعية في مجال الهندسة.
- قبل توليها رئاسة الوزراء كانت تشغل خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- شغلت في 2011 منصب مدير عام مكلف بالجودة بوزارة التعليم العالي.
- هي أستاذة جامعية في مجال علوم الجيولوجيا بالمدرسة الوطنية للمهندسين.