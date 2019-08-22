مواعيد التسجيل بمدارس الطفولة المبكرة عبر نظام نور بعد اعتمادها

كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم عن اعتمادها مواعيد فتح باب التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة، عبر نظام نور يوم الأحد المقبل بإذن الله تعالى، موضحة الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها عند تسجيل الطلاب والطالبات في مدارس الطفولة المبكرة، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

نظام نور | ونظام تسجيل الأطفال بمدارس الطفولة المبكرة

أولا: يبدأ نظام نور -بمشيئة الله تعالى- يوم الأحد المقبل الموافق 25 – 08 – 2019 الموافق 24 – 12 – 1440 هجريا، في فتح باب التسجيل في رياض الأطفال بمدارس الطفولة المبكرة.

يخضع نظام التسجيل عبر نور في رياض الأطفال بمدارس الطفولة المبكرة لتعميم رقم ۱۱۳۱۸۷ ، بتاريخ 10/8/1440هـ، ويختص ذلك التعميم بتنظيم عملية التسجيل للعام الدراسي 1441هـ.

الطاقة الاستعابية بمدارس الطفولة المبكرة هي المؤشر لأولية التسجيل فالأولية هنا للمستوى الثالث ثم الثاني.

المنتظرون في قوائم الانتظار يتم تسجيلهم تلقائيا سواء رياض الأطفال أو فصول رياض الأطفال الجديدة ؛ وذلك إذا كان هناك شواغر في مدارس الطفولة المبكرة.

ثانيًّا: أما بالنسبة للأطفال الذين لم تكون لهم مقاعد ، يبدأ التسجيل لهم في الروضة الافتراضية «الرقمية» يوم الأحد 08-09-2019 الموافق هجريا 09-01-1441.

ثالثاً: فصول الصفوف الأولية (الأول – الثاني – الثالث ابتدائي بنين – بنات):

ابتداء من الأحد 25-08-2019 الموافق 24-12-1440 هجريا يتم نقل الطلبة والطالبات من وإلى مدارس الطفولة المبكرة، ويكون النقل من قبل أولياء الأمور.

إشراف ومتابعة التعليم

تتولى إدارة التعليم الإشراف والمتابعة فيما يلي:

فتح فصول وقاعات المدارس وربط رياض الأطفال الجديدة بنظام نور مع قائدات المدارس الابتدائية .

توفير الشواغر حسب التوسع المعتمد للفصول مع مراعاة (3 – 4) في أولا.

عند استيعاب مدرسة الطفولة المبكرة جميع فصول الصفوف لمدرسة البنين يتم نقلها بعد تأمين جميع احتياجاتها وتجهيزاتها كاملة.

متابعة طلبات الالتحاق من قبل قائدات المدارس برياض الأطفال سواء كان (تسجيل – قبول – نقل – مطابقة بيانات) مع مراعاة قوائم الانتظار، وتوزيع الأطفال على الفصول في المدرسة.

مراعاة التسهيل في تسجيل كل من أطفال الشهداء وأطفال الجنود الحد الجنوبي والأطفال المنتمية للأسر محدودة الدخل.

إبلاغ أولياء الأمور بالتالي: