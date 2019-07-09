مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441 | رابط موقع مركز القياس والتقويم الوطني

أعلنت الإدارة القائمة بمركز قياس للتقويم عن مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين “اختبارات قيام” بالإضافة إلى اختبارات تحديد القدرة المعرفية وفق بيان رسمي تم التنويه عنه من قبل على أن تكون المواعيد محدده ومعممة رسميًا عبر موقع وزارة التعليم وكذلك موقع مركز القياس والتقويم الوطني الرسمي في المملكة العربية السعودية، وقد تساءل الكثير عن ذلك الموعد الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا لمعرفة متى يبدأ الجميع في التسجيل للاختبارات سواء من الرجال أو النساء من مواطني السعودية.

مواعيد التسجيل في اختبار كفايات المعلمين

تبدأ فترة تسجيل النساء في اختبارات الكفايات يوم الثلاثاء الموافق 25 محرم 1441 و 24 سبتمبر 2019 لينتهي يوم الأحد الموافق 21 صفر 1441 و 20 أكتوبر 2019، بينما ستبدأ فترة التسجيل الخاصة باختبارات كفايات المعلمين الرجال من يوم الأثنين الموافق 17 محرم 1441 و 16 سبتمبر 2019 لتنتهي يوم الأحد الموافق 21 صفر و 20 أكتوبر من نفس العام، كما ستبدأ الاختبارات الفعلية لكفايات المعلمين والمعلمات 1441 يوم الجمعة الموافق 25 ربيع الأول 1441 و 22 نوفمبر 2019 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 3 ربيع الأخر و 30 نوفمبر.

موعد التسجيل في اختبار كفايات “للرجال” موعد التسجيل في اختبار كفايات “للنساء” يبدا يوم الاثنين 17 محرم 1441 – 16-9-2019 يبدا يوم الثلاثاء 25 محرم 1441-24-9-2019 ينتهي يوم الاحد 21 صفر 1441 – 20-10-2019 ينتهي يوم الاحد 21 صفر 1441 – 20-10-2019

موعد اختبار كفايات “للرجال” موعد اختبار كفايات “للنساء” يبدأ في يوم الجمعة 25 ربيع الاول 1441 | 22-11-2019 يبدأ في يوم الجمعة 25 ربيع الاول 1441 | 22-11-2019 ينتهي يوم السبت 3 ربيع الاخر 1441 | 30-11-2019 ينتهي يوم السبت 3 ربيع الاخر 1441 | 30-11-2019

اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1441

وفق ما وضحه مركز القياس الوطني في بيانه الذي نشر يوم الأحد الموافق 23 يونيو الماضي أن القبول لاختبارات كفايات المعلمين والمعلمات سيكون لفئة محددة هم فقط من لهم الحق في الدخول والتسجيل فيها، وذلك بعد قياس مدى تحقق الحد الأدنى لدى المتقدم من معايير شغل وظيفة مهنة التدريس، بالإضافة إلى بعض المعارف وعلوم اتقان المعارات ويمكن التسجيل في اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1441 عبر موقع المركز الوطني للقياس، ويتكون اختبار كفايات المعلمين من قسمين أولهما اختبار عام والآخر تخصص ويحتوى كل اختبار منهم على 75 سؤال ما عدا الرياضيات والفيزياء حيث يضم اختبارهم 60 سؤال فقط.