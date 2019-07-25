مواعيد رحلات قطار الحرمين الجديدة ” رحلات موسم الحج “

بسبب موسم الحج يبحث حجاج الداخل عن مواعيد رحلات قطار الحرمين لمكة المكرمة والمدينة المنورة حيث أن رحلات موسم الحج في قطار الحرمين تختلف عن الأيام الأخرى، وقطار الحرمين هو قطار كهربائي سريع يربك بين منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة مرورًا بثلاث محطات هي جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ويعد القطار أحد الركائز الخاصة بخطوط التنمية في المملكة، يحتوي القطار على 35 قطار كل قطار 12 عربة لتسهيل رحلات موسم الحج على حجاج الداخل، وهو من ضمن توسعات الحج التي من أهمها المسار الالكتروني لحجاج الداخل لتسهيل عليهم .

مواعيد رحلات قطار الحرمين الجديدة

يعلن قطار الحرمين عن رحلاته الجديدة عبر الموقع الرسمي لقطار الحرمين ولكن الحدث هذا الشهر غير عادي بسبب رحلات موسم الحج لشهر ذي الحجة كالتالي :

طريقة التسجيل والحجز في قطار الحرمين

يشمل قطار الحرمين درجتين الدرجة الاقتصادية ودرجة الأعمال، تتكون الطبقة الاقتصادية من قواعد مريحة لكافة المسافرين ودرجة الأعمال من مقاعد فاخرة، لتسجيل وحجز قطار الحرمين :

الولوج إلى موقع قطار الحرمين .

تسجيل الدخول .

النقر على حجز جديد .

اختر الحجز المراد هل ذهاب فقط أم ذهاب وعودة .

ثم اختر مكان محطة المغادرة ومكان محطة الوصول وتحديد تاريخ الذهاب والدرجة وعدد الأفراد البالغون وعدد الأطفال ثم البحث عن رحلة .

سوف يعرض لك الموقع المقاعد المتاحة لرحلتك ومدة الرحلة ورقم القطار وتاريخ الذهاب والوصول.

ثم يتم تحويلك لصفحة بيانات المسافرين لكتابة البيانات الشخصية ومعلومات الاتصال.

ثم أوافق على الشروط والأحكام ثم الاستمرار حتى يتم تحويلك على خدمات الدفع ثم اختيار المقاعد ثم يعطي لك مخلص الحجز ثم اضغط للحصول على فاتورة قطار الحرمين .

لا تختلف أسعار الحجز على اختلاف مواعيد رحلات قطار الحرمين ولكن تختلف على الدرجة إما اقتصادية أو درجة الأعمال،من الجدير بالذكر أن المملكة أعلنت عن رحلات موسم الحج وفتحت باب الحصول على تصريح الحج عبر بوابة أبشر لتسهيل على حجاج الداخل هذا وفي وقت سالف قد فتح المرحلة الثانية للتسجيل والحجز في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل .