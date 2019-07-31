اعرف مواعيد رحلات قطار الحرمين في الحج 1440- 2019 قبل الذهاب للأراضى المقدسة

تمثل مواعيد رحلات قطار الحرمين في الحج 1440- 2019 قبل الذهاب للأراضى المقدسة أهمية كبيرة لدىّ قاطنى المملكة العربية السعودية، فمع اقتراب موسم عيد الأضحى يبحث عن رحلات قطار الحرمين الكثيرون لتنقل من أجل أداء مناسك الحج، وقد أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن المواعيد الرسمية لرحلات قطار الحرمين خلال موسم الحج 1440هجريًا 2019 ميلاديًا، فيعتبر قطار الحرمين من أسرع المواصلات الحديثة في السعودية، ويكون الحجز وفق جداول رحلات موسم الحج المعلن من قبل مسئولى الخدمة.

نستعرض في هذا المقال جداول رحلات موسم الحج عبر قطار الحرمين السريع المقسمة إلى جدولين بهما مواعيد الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة ومدينة الملك عبدلله الاقتصادية.

مواعيد رحلات قطار الحرمين في الحج

يشمل جداول مواعيد قطار الحرمين في الحج الجدول الأول للفترة من 28 يوليو وحتى 10 أغسطس، بينما الجدول الثاني للفترة من 12-17 أغسطس، ويمكنكم متابعة مواعيد الرحلات بتوقيت الانطلاق والوصول من خلال الصور الآتية:

حجز قطار الحرمين السريع

يتمكن المواطنين في المملكة العربية السعودية من حجز خدمات قطار الحرمين السريع عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لحجز التذاكر رابط بعنوان قطار الحرمين السريع.

الجدير بالذكر أن أعلنت إدارة قطار الحرمين إن عدد الرحلات خلال موسم الحج سيرتفع إلى 64 رحلة أسبوعياً، موضحة أنه سوف يتم إتاحة خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية بما يوازي 80 رحلة.

طريقة حجز قطار الحرمين السريع

تسجيل الدخول على موقع قطار الحرمين السريع sa من هنــــــــــا

ادخال البيانات المطلوبة.

إضافة تاريخ الوصول في المكان المخصص.

إضافة تاريخ المغادرة.

تحديد درجة السفر.

إضافة عدد أفراد الرحلة

إضافة عدد الأطفال أن وجد

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من يريد الاستفسار عن مواعيد رحلات قطار الحرمين في موسم الحج 1440- 2019 عليه مراسلتنا بالتعليقات أسفل الخبر ونعمل جاهدين بالرد عليه في أسرع فرصة ممكنة، ونأمل أن يكون قد اتضح في هذا التقرير كل مايخص قطار الحرمين السريع.