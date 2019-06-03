مواعيد صلاة عيد الفطر في المملكة كل المدن | الدمام الرياض مكة والمدينة المنورة

ننشر مواعيد صلاة العيد في السعودية، عقب إعلان المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440، وإعلان أن أول أيام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية، سيوافق يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، وان يوم الإثنين 29 رمضن 1440 هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وقبيل إقامة صلاة عيد الفطر نذكركم بذكاة الفطر لإخراجه قبل موعد إقامة صلاة العيد صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله.

أعلنت عدة دول عربية منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر ليكون هو يوم الثلاثاء، ولذب بدء بحث المواطنون عن مواعيد صلاة الفطر في المدن السعودية، ومواقيت إقامة الصلاة وفق فروق التوقيت لكل مدينة من شرق المملكة لغربها، وسنضع بيم أيديكم الآن مواعيد صلاة عيد الفطر 1440-2019 لجميع مناطق السعودية.

مواعيد صلاة عيد الفطر 1440 في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن مواعيد صلاة عيد الفطر 1440 في بعض المدن الكبرى المنتشرة بمناطق مختلفة من محافظات المملكة العربية السعودية، والتي تكون مؤشراً عن توقية إقامة الصلاة لكل منطقة مع مراعاة فروق التوقيت للمناطق المتاخمة.

تقام صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة الساعة 5:57 صباحاً، وفي المدينة المنورة الساعة 5:46 صباحاً، وفي مدينة الرياض 5:18 صباحاً، وللتعرف على باقي المدن على النحو التالي، والتي يأتي في مقدمتها مواعيد صلاة عيد الفطر في الدمام في حدود الساعة 5:00 صباحاً.

مواقيت صلاة عيد الفطر

أستاذ دكتور عبد الله المسند نشر بدوره مواقيت صلاة عيد الفطر في 107 مدينة ومنطقة بالمملكة.

كل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات.