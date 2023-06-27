تستعد المساجد والمصليات لاستقبال الجميع في موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كل مدن المملكة العربية السعودية، وما تبقى إلا قليل على موعد صلاة العيد، التي تُقام صباح اليوم العاشر من ذي الحجة 1444 الموافق الأربعاء 28 يونيو 2023 أول أيام العيد، بالطبع في مقدمة المساجد التي تستقبل المصلين في تلك الصلاة المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة.

صلاة عيد الأضحى في السعودية 2023

بالطبع موعد صلاة عيد الأضحى 2023 سوف يختلف من مدينة إلى أخرى في السعودية حيث تشرق الشمس أولا على الدمام والخبر والأحساء، ثم بعدها تبدأ الصلاة بدقائق قليلة في الرياض وبريدة ونجران، ثم في مكة والمدينة وأبها والطائف، صلاة العيد هي العنوان الرئيسي للفرحة، حيث تعلو البهجة والسعادة وجوه الجميع خلال تلك الصلاة، مرددين تكبيرات العيد، كما يحرص الجميع على الاستماع للخطبة.



مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 السعودية:

– الرياض 5.21 صباح الأربعاء.

– مكة المكرمة 5.56 صباح الأربعاء.

– جدة 5.59.

– المدينة المنورة 5.47.

– الطائف 5.54.

– الدمام 5.04.

– الخبر 5.04.

– الأحساء 5.09.

– بريدة 5.28.

– نجران 5.46.

– أبها 5.51.