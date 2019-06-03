مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية

أعلنت المحكمة العليا رسميا، أن موعد أول أيام عيد الفطر 1440 وغرة شهر شوال هو يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، وقالت في بيانها الرسمي، أنه قد ثبتت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين 3 يونيو 2019، لينتهي شهر رمضان 1440 الفضيل رسميا يوم الإثنين عن 29 يوما، نتيجة الرؤية الشرعية تلك، تتوافق مع الحسابات الحسابات والتقديرات الفلكية.

وعليه، سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر في السعودية صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وسيكون موعد صلاة العيد في الرياض عند الساعة 5.18 صباحا، وفي مكة الكرمة عند الساعة 5.57، والمدينة المنورة عند الساعة 5.46 صباحا، وجدة 6.00 صباحا، وصلاة العيد في الدمام تكون عند الساعة 5 صباحا، وفي جازان وأبها عند الساعة 5..5 صباحا، وفي حائل 5.37، وفي تبوك 5.56، وفي القصيم 5.31، وفي الباحة 5.53 صباحا.

هذا وقد تم تجهيز المساجد والجوامع في كل مناطق ومدن السعودية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر 1440 من المواطنين والمقيمين، وأصبحت كل الجوامع في أبهى صورها الآن، وخلال صلاة العيد، تعلو الفرحة والسعادة وجوه الجميع ابتهاجا بتلك المناسبة الكبيرة والمنتظرة، كما يرتدي الكبار والصغار الملابس الجديدة أثناء المشاركة في الصلاة.

