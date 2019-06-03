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مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية

أعلنت المحكمة العليا رسميا، أن موعد أول أيام عيد الفطر 1440 وغرة شهر شوال هو يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، وقالت في بيانها الرسمي، أنه قد ثبتت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الإثنين 3 يونيو 2019، لينتهي شهر رمضان 1440 الفضيل رسميا يوم الإثنين عن 29 يوما، نتيجة الرؤية الشرعية تلك، تتوافق مع الحسابات الحسابات والتقديرات الفلكية.

وعليه، سوف يكون موعد صلاة عيد الفطر في السعودية صباح يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019، وسيكون موعد صلاة العيد في الرياض عند الساعة 5.18 صباحا، وفي مكة الكرمة عند الساعة 5.57، والمدينة المنورة عند الساعة 5.46 صباحا، وجدة 6.00 صباحا، وصلاة العيد في الدمام تكون عند الساعة 5 صباحا، وفي جازان وأبها عند الساعة 5..5 صباحا، وفي حائل 5.37، وفي تبوك 5.56، وفي القصيم 5.31، وفي الباحة 5.53 صباحا.

هذا وقد تم تجهيز المساجد والجوامع في كل مناطق ومدن السعودية لاستقبال المصلين خلال صلاة عيد الفطر 1440 من المواطنين والمقيمين، وأصبحت كل الجوامع في أبهى صورها الآن، وخلال صلاة العيد، تعلو الفرحة والسعادة وجوه الجميع ابتهاجا بتلك المناسبة الكبيرة والمنتظرة، كما يرتدي الكبار والصغار الملابس الجديدة أثناء المشاركة في الصلاة.
مواعيد صلاة عيد الفطر في السعودية

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكل يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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