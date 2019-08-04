موجة محملة بزخات برد غدا.. وحالة الطقس في المملكة أيام العيد

توقع الباحث عبد العزيز الحصيني حالة الطقس في المملكة ، وأن تنخفض درجات الحرارة غدا الإثنين ما يؤدي على سقوط أمطار تستمر لعدة أيام مصحوبة بزخات وحبات من البرد، ويوضح الباحث حالة الطقس أيام العيد في السعودية.

موجة محملة بزخات برد

ونشر الحصيني عبر الصفحة الرسمية له على موقع التغريدات القصيرة تويتر ما يفيد توقعه بسقوط أمطار غدا الإثنين قائلا:

«متوقع، إن شاء الله، حالة جوية ممطرة من غد الإثنين، تستمر عدة أيام على أجزاء من (جازان وعسير والباحة) ثم تمتد إلى الطائف ثم المشاعر ومكة، وقد تمتد إلى جدة».

أمطار خفيفة إلى غزيرة

وأوضح الحصيني أن الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة متفاوتة من منطقة لأخرى ، كما أنها متفاوتة من أمطار خفيفة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من حبات البرد ، ويسبق ذلك رياح نشطة محملة بالأتربة مما يؤدي إلى تقليل الرؤية الأفقية.

حالة الطقس أيام العيد في السعودية

ونشر الحصيني في تغريدة أخرى أنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة المتوقعة بدءا من اليوم الأحد ١٤٤٠/١٢/٣هـ، على معظم مناطق السعودية.. بمقدار من 3 إلى 5 درجات فتصبح الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية في نفس الوقت من كل عام واستمرار ذلك حتى عيد الأضحى.