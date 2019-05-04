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موعد آذان الفجر في مصر والسعودية في رمضان، وماهي عدد ساعات الصيام

كتب سارة شلبي آخر تحديث

نتناول في الموضوع مواعيد آذان الفجر في كل من مصر والمملكة العربية السعودية وهي ساعة بداية صيام المسلمين ، يبدأ شهر رمضان الكريم يوم الإثنين القادم الموافق السادس من شهر مايو في كل من مصر والسعودية ، وهو شهر ينتظره كل مسلم لما له من أجواء عبادية عظيمة .

مواعيد آذان الفجر في مصر والسعودية 2019

يختلف موعد آذان الفجر من منطقة إلي أخري داخل جمهورية مصر العربية فمثلاَ ميعاد آذان الفجر بتوقيت القاهرة يكون في تمام الساعة 3:33 إما في الإسكندرية يأذن في تمام الساعة 3:35 ويكون الاختلاف الوقت بين المحافظة والأخري  في حدود الدقيقة أو دقيقتين .

إما عن ميعاد آذان الفجر في المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 3:59 ، ويمتد الصيام في رمضان هذا العام إلي حوالي 15 ساعة يومياَ وتزيد مدة الصيام يومياَ حتي يصبح عدد ساعات الصيام في آخر أيام رمضان حوالي 16 ساعة يومياَ .

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عن الكاتب

سارة شلبي

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