موعد آذان الفجر في مصر والسعودية في رمضان، وماهي عدد ساعات الصيام

نتناول في الموضوع مواعيد آذان الفجر في كل من مصر والمملكة العربية السعودية وهي ساعة بداية صيام المسلمين ، يبدأ شهر رمضان الكريم يوم الإثنين القادم الموافق السادس من شهر مايو في كل من مصر والسعودية ، وهو شهر ينتظره كل مسلم لما له من أجواء عبادية عظيمة .

مواعيد آذان الفجر في مصر والسعودية 2019

يختلف موعد آذان الفجر من منطقة إلي أخري داخل جمهورية مصر العربية فمثلاَ ميعاد آذان الفجر بتوقيت القاهرة يكون في تمام الساعة 3:33 إما في الإسكندرية يأذن في تمام الساعة 3:35 ويكون الاختلاف الوقت بين المحافظة والأخري في حدود الدقيقة أو دقيقتين .

إما عن ميعاد آذان الفجر في المملكة العربية السعودية يكون في تمام الساعة 3:59 ، ويمتد الصيام في رمضان هذا العام إلي حوالي 15 ساعة يومياَ وتزيد مدة الصيام يومياَ حتي يصبح عدد ساعات الصيام في آخر أيام رمضان حوالي 16 ساعة يومياَ .