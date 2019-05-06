موعد آذان المغرب والفجر في مصر والسعودية خلال شهر رمضان المبارك

مع بدية شهر رمضان المبارك، يبحث الكثير من المسلمين عن موعد آذان المغرب والفجر، خصوصا مع طول ساعات الصيام خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراءه من مصر والسعودية مواعيد الإفطار المتمثلة في وقت آذان المغرب، والإمساك أو موعد آذان الفجر، وذلك من خلال مدينتي القاهرة ومكة المكرمة، مع مراعاة فروق التوقيت للسادة المقيمين خارج المدينتين، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصوم وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير

موعد آذان المغرب والفجر في مدينة القاهرة (مصر)

قبل أن نبدأ في عرض توقيتات الإفطار والإمساك نرجو أن نشير إلى أهمية الاهتمام بوجبة السحور وعدم ألإكثار من الأطعمة التي تزيد العطش خلال فترات النهار، والإكثار من الخضروات الطازجة والفواكه خلال فترة الإفطار وحتى وقت الإمساك، وفيما يلي توقيتات الصيام والإفطار خلال شهر رمضان

اليوم المغرب الفجر اليوم المغرب الفجر اليوم المغرب الفجر 1 رمضان 6.35 3.32 11 رمضان 6.42 3.22 21 رمضان 6.48 3.14 2 رمضان 6.36 3.31 12 رمضان 6.43 3.21 22 رمضان 6.49 3.14 3 رمضان 6.37 3.30 13 رمضان 6.43 3.20 23 رمضان 6.49 3.13 4 رمضان 6.37 3.29 14 رمضان 6.44 3.19 24 رمضان 6.50 3.12 5 رمضان 6.38 3.28 15 رمضان 6.44 3.19 25 رمضان 6.50 3.12 6 رمضان 6.39 3.27 16 رمضان 6.45 3.18 26 رمضان 6.51 3.11 7 رمضان 6.39 3.26 17 رمضان 6.46 3.17 27 رمضان 6.51 3.11 8رمضان 6.40 3.25 18 رمضان 6.46 3.16 28 رمضان 6.52 3.10 9 رمضان 6.41 3.24 19 رمضان 6.47 3.16 29 رمضان 6.53 3.10 10 رمضان 6.41 3.23 20 رمضان 6.48 3.15 30 رمضان 6.53 3.10

موعد آذان المغرب والفجر في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية

تتميز المملكة العربية السعودية بطول فترة الصيام نظرا لطول ساعات النهار خلال فصل الصيف، والذي يشهد درجات حرارة مرتفعة جدا تؤثر كثيرا على الصائمين وتؤدي إلى الشعور بالعطش خلال ساعات النهار، وفيما يلي مواعيد صلاة الفجر والمغرب في مكة المكرمة.