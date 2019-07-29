موعد أول أيام العيد الأضحي المبارك 2019-1440هـ .. مواعيد أجازات العيد في مصر والسعودية

بدأ الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم،عمليات البحث عن موعد أول أيام الأضحي المبارك لعام 2019-1440،مع إقتراب إنتهاء شهر ذو القعدة 1440 هجرية،وإستقبال غرة شهرة ذي الحجة والبدء في أداء مناسب الركن الخامس من الإسلام،وهو حج بيت الله الحرام.
عيد الأضحي المبارك 1440 هـ :
وخلال الساعات الماضية،تزايدات عمليات البحث من الملايين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية،عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2019، للإستعداد له بالصوم وشراء الأضاحي ومستلزمات الأعياد، للإحتفال به بين الأهل والأحبة.
وفي التقرير التالي يرصد موقع ” كلمة دوت أورج”،كل المعلومات والإستفسارات عن عيد الأضحى المبارك 2019م- 1440هـ،وكل عام وأنتم بخير أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.
موعد عيد الأضحى المبارك 2019:
يترقب الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية ومصر،الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك 2019،وهو ما أوضحه المعهد القومي للبحوث الفلكية،عن أن يوم السبت الموافق 10 أغسطس المقبل سيكون يوم وقفة عرفة،مؤكدًا أن أول أيام عيد الأضحى سيكون في 11 أغسطس المقبل،حتى 14 أغسطس لعام 2019.
موعد أجازة الموظفين في عيد الأضحى:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية،عن موعد أجازة الموظفين في عيد الأضحىوالتي ستكون مدتها 10 أيام أجازة لجميع العاملين في المملكة بشكل رسمي.
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