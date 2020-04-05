Take a fresh look at your lifestyle.


موعد أول يوم رمضان 2020 فلكيًا في السعودية ومصر وجميع الدول العربية

بواسطة أحمد صبحي
موعد أول يوم رمضان 2020 موعد أول يوم رمضان 2020

موعد أول يوم رمضان 2020 في السعودية ومصر وجميع الدول العربية ، رمضان يأتي في وقت معين من كل عام ولا يصح الصيام إلا في هذا الشهر فيجب علينا معرف ذلك الوقت الذي يحل فيه الشهر المبارك ضيفا علينا ومعرفة دخول شهر رمضان وخروجه حتي يتم تأدية الفرائض بشكل صحيح وسليم ودخول شهر رمضان يثبت بأحد الأمرين التاليين :-

  • الأول : رأسه هلال رمضان وهذه المهمة توكل إلي أشخاص محددين يكونون محل ثقة للناس مسلمين بالغين عاقلين موثوق بأمانتهم فإذا شهد أحد منهم أنه رأي الهلال كان علينا بالاستعداد للصيام لقول الله تعالي ” شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” وقول رسول الله صلي الله علية وسلم “صومو لرؤيته وأفطروا لرؤيته” .
  • الثاني : الأمر الثاني الذي يثبت به حلول شهر رمضان هو تمام شعبان ثلاثين يوما بالتمام والكمال لأن غاية هذا الشهر القمري ثلاثين يوما ويستحيل أن يزيد عن ذلك .

ويستحب مراقبة الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فإن لم يشاهد الهلال يتم شعبان ثلاثين يوما.

أما عن خروج شهر رمضان فنتبع نفس طريقة الدخول وهو إما إتمام الشهر الكريم ثلاثين يوما أو مراقبة هلال شهر شوال في ليلة الثلاثين من شهر رمضان والشهادة أمام الناس لا يؤخذ بها إلا بـ اثنان من الشهود بالصفات التي يجب أن تتوافر فيهم المذكورة سابقا وتختلف بلدان المسلمين في رؤية الهلال فإن رأت بلد الهلال فهذا ليس معناه ثبوت الأمر في البلاد الأخرى لان الزمن يختلف عبر البلدان .

“أعاده الله عليكم باليمن والبركات”

رمضان 2020
رمضان 2020

أسباب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

اختلف في هذا الأمر أهل اللغة فقال فريق أن سبب تسميته بهذا الاسم أنه يأتي في وقت الرمض والحر الشديد لذا اشتق من هذا الاسم للدلالة علية وقال فريق آخر أنه سمي بهذا الاسم لارتماض الصائمين فيه من الجوع والعطش وقال آخرون أن القلوب فيه تأخذ من حرارة الإيمان كما تأخذ الصخور من حر الشمس والرمض هو الاحتراق فسمي بهذا لاحتراق الذنوب والسيئات في ذلك الشهر واغتسالها بالأعمال الصالحة التي تمحوا الذنوب والسيئات والرميض هو السحاب والمطر في آخر الصيف وأول الخريف وقيل أن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم فيه استعدادا للحرب في شهر شوال.

موعد شهر رمضان 2020

أعلن معهد أبحاث الشمس عن موعد شهر رمضان المبارك بإن سوف يتم تحري هلال رمضان 2020-1441 فى مصر بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان1441هـ و الموافق 22 أبريل 2020م من أجل تحديد بإنه يوم الخميس أو المتمم لشهر شعبان.

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

طريقة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان لكل المستحقين

أخبار السعودية

أسهل طريقة.. الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الاقامة وتجديد هوية مقيم عبر أبشر أعمال…

أخبار السعودية

للأرامل والمطلقات ..كيف تحصلين على قرض بـ30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بسهولة

أخبار السعودية

رابط الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة 1441

أخبار السعودية

توقيت صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية

رابط الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافد وكيفية تجديدها إلكترونياً عبر بوابة أبشر وزارة…

أخبار السعودية

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بعد إعلان تمديد هوية مقيم من الجوازات

أخبار السعودية

الاستعلام عن نهاية الإقامة وصلاحية إقامة وافد موقع أبشر الخدمات الإلكترونية

أخبار السعودية

نظام ساند التأمين ضد التعطل عن العمل..شروط استحقاق دعم القطاع الخاص

أخبار السعودية

رسمياً| الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. ومصير العمالة المصرية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.