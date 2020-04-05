موعد أول يوم رمضان 2020 فلكيًا في السعودية ومصر وجميع الدول العربية

موعد أول يوم رمضان 2020 في السعودية ومصر وجميع الدول العربية ، رمضان يأتي في وقت معين من كل عام ولا يصح الصيام إلا في هذا الشهر فيجب علينا معرف ذلك الوقت الذي يحل فيه الشهر المبارك ضيفا علينا ومعرفة دخول شهر رمضان وخروجه حتي يتم تأدية الفرائض بشكل صحيح وسليم ودخول شهر رمضان يثبت بأحد الأمرين التاليين :-

الأول : رأسه هلال رمضان وهذه المهمة توكل إلي أشخاص محددين يكونون محل ثقة للناس مسلمين بالغين عاقلين موثوق بأمانتهم فإذا شهد أحد منهم أنه رأي الهلال كان علينا بالاستعداد للصيام لقول الله تعالي ” شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ” وقول رسول الله صلي الله علية وسلم “ صومو لرؤيته وأفطروا لرؤيته ” .

: رأسه هلال رمضان وهذه المهمة توكل إلي أشخاص محددين يكونون محل ثقة للناس مسلمين بالغين عاقلين موثوق بأمانتهم فإذا شهد أحد منهم أنه رأي الهلال كان علينا بالاستعداد للصيام لقول الله تعالي ” ” وقول رسول الله صلي الله علية وسلم “ ” . الثاني : الأمر الثاني الذي يثبت به حلول شهر رمضان هو تمام شعبان ثلاثين يوما بالتمام والكمال لأن غاية هذا الشهر القمري ثلاثين يوما ويستحيل أن يزيد عن ذلك .

ويستحب مراقبة الهلال في ليلة الثلاثين من شعبان فإن لم يشاهد الهلال يتم شعبان ثلاثين يوما.

أما عن خروج شهر رمضان فنتبع نفس طريقة الدخول وهو إما إتمام الشهر الكريم ثلاثين يوما أو مراقبة هلال شهر شوال في ليلة الثلاثين من شهر رمضان والشهادة أمام الناس لا يؤخذ بها إلا بـ اثنان من الشهود بالصفات التي يجب أن تتوافر فيهم المذكورة سابقا وتختلف بلدان المسلمين في رؤية الهلال فإن رأت بلد الهلال فهذا ليس معناه ثبوت الأمر في البلاد الأخرى لان الزمن يختلف عبر البلدان .

“أعاده الله عليكم باليمن والبركات”

أسباب تسمية شهر رمضان بهذا الاسم

اختلف في هذا الأمر أهل اللغة فقال فريق أن سبب تسميته بهذا الاسم أنه يأتي في وقت الرمض والحر الشديد لذا اشتق من هذا الاسم للدلالة علية وقال فريق آخر أنه سمي بهذا الاسم لارتماض الصائمين فيه من الجوع والعطش وقال آخرون أن القلوب فيه تأخذ من حرارة الإيمان كما تأخذ الصخور من حر الشمس والرمض هو الاحتراق فسمي بهذا لاحتراق الذنوب والسيئات في ذلك الشهر واغتسالها بالأعمال الصالحة التي تمحوا الذنوب والسيئات والرميض هو السحاب والمطر في آخر الصيف وأول الخريف وقيل أن العرب كانوا يرمضون أسلحتهم فيه استعدادا للحرب في شهر شوال.

موعد شهر رمضان 2020

أعلن معهد أبحاث الشمس عن موعد شهر رمضان المبارك بإن سوف يتم تحري هلال رمضان 2020-1441 فى مصر بعد مغيب شمس يوم الأربعاء 29 شعبان1441هـ و الموافق 22 أبريل 2020م من أجل تحديد بإنه يوم الخميس أو المتمم لشهر شعبان.