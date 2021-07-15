موعد إجازة البنوك السعودية خلال عيد الأضحى 1442/2021

أعلن البنك المركزي عن موعد إجازة البنوك خلال عيد الأضحى 1442/2021 في السعودية، تلك العطلة السنوية خلال تلك الأيام المباركة والكريمة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير إجازة عيد الأضحى في مصرف الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي التجاري وسامبا والسعودي البريطاني والبنك السعودي الفرنسي وكل البنوك في المملكة العربية السعودية، هذا ويذكر أن المحكمة العليا قد أعلنت أن وقفة عرفات ستكون يوم الإثنين 19 يوليو وأن أول أيام العيد يُصادف يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

موعد إجازة البنوك في عيد الأضحى 1441/2021 السعودية

قال البنك المركزي في بيانه الرسمي، إن إجازة البنوك السعودية خلال عيد الأضحى سوف تبدأ مع نهاية دوام يوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق 5 ذي الحجة 1441، على أن يبدأ الدوام من جديد ويعود الجميع إلى العمل في البنوك يوم الأحد 25 يوليو 2021 الموافق 15 ذي الحجة 1442، كل عام وأنتم بخير.

كما نوه البنك المركزي، أن مراكز التحويل وكاتب البنوك وفروعها الموسمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ البرية والمناطق المزدحمة، سوف تكون مفتوحة بصورة مستمرة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.