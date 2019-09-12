موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 لعام 1441 واحتفالات كبيرة بدءا من هذا التاريخ
يهتم الكثيرون في المملكة العربية السعودية بموعد إجازة اليوم الوطني السعودي 89 ، فهو يوم عطلة رسمية للجميع سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والبنوك والمدارس، ويعد اليوم الوطني السعودي هو يوم توحيد المملكة العربية السعودية، وإجازته مدفوعة الأجر للجميع.
موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1441
أعلنت سابقا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال التعاون مع وزاة الخدمة المدنية أن إجازة اليوم الوطني السعودي ستكون 4 أيام وليس يوما واحد كما سبق في الأعوام الماضي، وستكون مميزة هذا العام وتبدأ إجازة اليوم الوطني السعودي من يوم الجمعة 21 سبتمبر، وحتى يوم الاثنين 23 سبتمبر، واليوم الوطني السعودي 89 سيوافق يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019، الموافق 24 محرم 1441.
احتفالات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89
تقيم المملكة العربية السعودية 8 حفلات في المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89 وتكون على مدى 5 أيام من يوم (19 سبتمبر حتى يوم 23 من نفس الشهر)، في (الرياض – الشرقية – جدة – القصيم – جازان – الجوف – تبوك – حائل) برعاية الهيئة العامّة للترفيه.
أماكن إقامة الحفلات بمناسبة اليوم الوطني السعودي 89
- الجوف 19 سبتمبر
نبيل شعيل وخالد عبدالرحمن.
- تبوك 20 سبتمبر
عبدالله الرويشد وأصيل أبوبكر.
- حائل 21 سبتمبر
ماجد المهندس وداليا المبارك.
- جازان 22 سبتمبر
محمد عبده وتركي.
- الرياض 23 سبتمبر
عبادي الجوهر وحسين الجسمي.
- جدة 23 سبتمبر
وعد ورابح صقر.
- الدمام 23 سبتمبر
نوال الكويتية وعايض.
- بريدة 23 سبتمبر
راشد الماجد وبلقيس.