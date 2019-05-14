موعد إيداع الدفعة الثالثة من عطاء مبادرة سند الزواج .. وفتح باب التسجيل للدفعة الخامسة

حول موعد إيداع الدفعة الثالثة من عطاء مبادرة سند الزواج ، وفقًا لما أعلنه برنامج سند بن محمد اليو الثلاثاء 14/5/2019 ، يجري تحديث حالات المتقدمين على المبادرة للدفعة الثالثة، وأن العطاء قيد الإجراء، وبذات الوقت يجري التحقق من أهلية المتقدمين للاستفادة في الدفعة الرابعة، إضافة إلى إعلان برنامج سند محمد بن سلمان عن فتح باب التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج إحدى وأولى مبادرات سند محمد بن سلمان.

موعد الدفعة الثالثة من عطاء مبادرة سند الزواج

من خلال إيداع العطاء الأول من المبادرة مطلع إبريل الماضي والذي تجاوز 100 مليون ريال، ومُنح إلى حوالي 4.200 مستفيد، بمتوسط دعم يصل إلى أكثر من 23 ألف ريال، وفي مطلع الشهر الجاري تم منح الدفعة الثانية من عطاء مبادرة سند الزواج الذي بلغ أكثر من 60 مليون ريال استفاد منه 3600 شخص بمتوسط دعم يتجاوز 16.600 ريال لكل منهم، ليبلغ مجموع المستفيدين بالدفعتين 7800 مستفيد والمبلغ الذي حصلوا عليه زاد عن 160 مليون ريال، ويجري حاليًّا التحقق من الحسابات البنكية، تمهيدًا لإيداع الدفعة الثالثة والمتوقع حسب الجدول الزمني للدفعتين السابقتين أن يكون مطلع الشهر القادم.

طريقة تقديم الطلبات للدفعة الخامسة وآلية الاستحقاق

يجري استقبال طلبات الاستفادة من الدفعة الخامسة من عطاء سند محمد بن سلمان في مبادرة سند الزواج عبر المنصة الرسمية للبرنامج مبادرة سند الزواج وفيما يلي فيديو توضيحي لطريقة التسجيل في مبادرة سند الزواج :

ويجدر التذكير بأن المبادرة تعتمد معايير محددة لأهلية الاستحقاق ويراعى في كل مبادرة أن يكون المستفيد من المستحقين الفعليين للدعم، وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء، والأيتام، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.