تغير في الموعد.. اعرف الآن موعد إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

متى يصرف حساب المواطن الدفعة 21..؟ سؤال يدور الآن في ذهن المستفيدين من البرنامج الذي يتبع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية، حيث يقدم البرنامج مبلغ مالي؛ ليساعد الأسر صاحبة الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة أعباء الحياة الصعبة، ويرفع عن كاهلهم بعض المصاريف، وموعد إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن، هو الشغل الشاغل الآن لهؤلاء المواطنين، تجد الإشارة أن البوابة الإلكترونية لحساب المواطن أعلنت يوم أمس الخميس عن نتائج الأهلية الدفعة الحادية والعشرون.

موعد إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

موعد إيداع الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن كثرت عمليات البحث التي ترغب في معرفة موعد نزول الدفعة الجديدة، دفعة شهر أغسطس، وخاصة مع اقتراب صرفها، بالإضافة إلى اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وعن موعد نزول الدفعة الواحد والعشرون من برنامج حساب المواطن، أعلن البرنامج أن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس موعداً لصرف الدفعة الجديدة، بدلاً من يوم 10 أغسطس، وكان البرنامج قد صرح سابقاً، أنه في حال صادف يوم العاشر من الشهر إجازة أو عطلة رسمية فإن موعد الصرف سوف يتقدم أو يتأخر يوم،ولكن في هذه المرة تقدم موعد نزول الدفعة 21 يومين كاملين.

رابط بوابة حساب المواطن لمعرفة مبلغ الدفعة 21

صدرت نتائج الأهلية للدفعة الحادية والعشرين أمس الخميس واشار برنامج حساب المواطن أنه يمكن معرفتها من خلال الولوج إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج، الجدير بالذكر أن مبلغ الدفعة السابقة “دفعة شهر يوليو” وصل إلى 2.6 مليار ريال سعودي مقسمين على عدد 12.4 مليون مستفيد، ووصل إجمالي مبلغ الدفعات العشرون السابقة من برنامج حساب المواطن إلى الآن إلى 47.2 مليار ريال.