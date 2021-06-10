موعد إيداع حساب المواطن شهر يونيو 2021 .. خطوات الاستعلام عن استحقاق الدعم المالي

تزامنًا مع اقتراب الصرف الشهري لدعم حساب المواطن، والذى يتم فيه إيداع مستحقات المستفيدين في حساباتهم البنكية في موعد محدد كل شهر، ويهتم العديد من المواطنين بموعد نزول تلك الإعانة والتي تم استحداثها في المملكة العربية السعودية بهدف حماية شريحة من المواطنين من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة حاليًا، والتي أدت إلى زيادة الأعباء المادية على فئة معينة من المجتمع السعودي ولا سيما من متوسطي ومحدودي الدخل، وتحرص الحكومة على توجيه الإعانة الشهرية لحساب المواطنين لمن يستحقه فقط، ونوضح خلال السطور التالية موعد إيداع حساب المواطن شهر يونيو وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع كلمة الذي يحرص على تقديم كل جديد ومفيد للقراء .

موعد إيداع حساب المواطن شهر يونيو

يترقب العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، موعد نزول إعانة حساب المواطن في كل شهر، ولا سيما تلك المقرر إيداعها في شهر يونيو الجاري، وخاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك وحج بيت الله الحرام، وقد أعلن حساب المواطن عبر حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر أنه تم إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو لمستحقي صرف إعانة حساب المواطن بالمملكة، على أن يكون المستفيد من الذين اكتملت طلباتهم، مضيفًا أن الصرف سوف يستمر حتى نهاية اليوم الخميس 10 يونيو 2021 الموافق 29 شوال 1442هـ .

الاستعلام عن صرف حساب المواطن

يتسنى لمستحقي إعانة الدعم المادي لحساب المواطن، أن يقوموا بالاستعلام عنها من خلال رقم الهوية على الموقع الإلكتروني لحساب المواطن، وذلك لمعرفة مواعيد صرف الاستحقاق الشهري، وذلك بشكل إلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية :