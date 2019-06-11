موعد اجازة عيد الاضحى 1440 لموظفي الدولة في المملكة العربية السعودية وعودة الدوام في المدارس

بعد انقضاء أيام شهر رمضان وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1440 – 2019، يشغل محركات البحث هذه الأيام تساؤل الكثير في المملة العربية السعودية عن موعد اجازة عيد الاضحى 1440 فهو يعد من أهم الأعياد والإجازات الرسمية، ونقدم لكم موعد إجازة عيد الأضحى بالتاريخ الميلادي بحسب ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية للعام الحالي 1440 – 2019، بالإضافة إلى موعد يوم عرفة وعودة الإداريين والطلاب للدوام داخل المدارس بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى.

موعد اجازة عيد الاضحى 1440

أعلنت المحكمة العليا السعودية عن موعد حلول عيد الأضحى المبارك 1440 – 2019 والمقرر أن يتوافق دائمًا مع اليوم العاشر من شهر ذو الحجة الهجري، وسوف يتوافق التاريخ هذا العام مع يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس 2019، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وبينما يحتفل الجميع بعيد الأضحى يؤدي الحجاج مناسك الحج ورمي الجمرات في هذه الفترة حيث أن اليوم السابق لأول أيام عيد الأضحى وهو يوم عرفة يكون يقف في الحجاج على جبل عرفات استكمالًا لفريضة الحج التي فرضها الله على كل مسلم عاقل قادر على أداءها.

موعد عيد الاضحى 2019 السعودية بتاريخ يوم الاثنين 12 اغسطس – 10 ذو الحجة موعد يوم عرفة 2019 بتاريخ يوم الاحد 11 اغسطس – 9 ذو الحجة

يوم عرفة 1440

يعد يوم عرفة من الأيام العظيمة الأجر ولها فضل كبير وثواب عظيم، حيث أنه يوم وقوف حجاج بين الله الحرام على جبل عرفات ومن مستحبات هذا اليوم: الغسيل والصيام وكثرة الذكر والدعاء والطاعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بيوم عرفة باعتباره هو فريضة الحج بشكل مبسط وقال ذلك في حديثه “الحج عرفة” مما يعني أن فريضة الحج تتمثل في يوم عرفة، ويكون يوم عرفة هو اليوم الذي سيبق أول أيام عيد الأضحى أي يوم 9 ذو الحجة، وعلى ذلك فإن يوم عرفة هذا العام سيتوافق مع يوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2019.

اجازة عيد الاضحى 1440 – 2019

يتساءل الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن موعد إجازات هذا العام وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت عن موعد إجازة عيد الأضحى 1440 – 2019 لجميع موظفي الحكومة في الجوازات والوزارات بالإضافة إلى جميع القطاعات العامة والخاصة وعليه فإن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 الهجري و 2019 الميلادي ستكون ستبدأ من السبت الموافق 10 أغسطس إلى الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2019.

موعد اجازة عيد الاضحى لموظفي الحكومة 1440 – 2019 تبدا في تاريخ يوم السبت 10 اغسطس 2019 الموافق لـ 8 ذو الحجة 1440 هـ موعد اجازة عيد الاضحى لموظفي الحكومة 1440 – 2019 تنتهي في تاريخ يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2019 الموافق لـ 11 ذو الحجة 1440 هـ

موعد عودة الدوام في المدارس بعد عيد الأضحى 1440

أما بخصوص طلاب المدارس والمدرسين والإداريين فيتساءل الجميع عن موعد عودة الدوام الدراسي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك ومن المفترض حسب ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية أن يستأنف الاداريين الدوام الدراسي بعد إجازة عيد الأضحى 1440 – 2019 على أن يبدأوا العمل مرة أخرى يوم الأحد الموافق 16 ذو الحجة 1440 هـ والموافق 18 أغسطس 2019، ويستأنف بعدهم المدرسين عملهم ليكون أول أيام عمل للمدرسين هو يوم الأحد الموافق 23 ذو الحجة و 25 أغسطس، ليعود الطلاب لاستئناف الدوام المدرسي يوم الأحد الموافق 1 محرم 1440 و 1سبتمبر 2019، وكل عام وأنتم بخير.