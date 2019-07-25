متى العيد.. اعرف موعد اجازة عيد الاضحى 2019 في المملكة العربية السعودية

موعد اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية محط بحث عدد كبير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة، حيث يرغب موظفي المملكة خاصة، والمواطنين بشكل عام، معرفة اول ايام العيد الكبير 2019، وأعلن يوم أمس الأربعاء بشكل رسمي المملكة العربية السعودية عن تفاصيل اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية، من خلال وزارة الخدمة المدنية التي نشرت بيان تفصيلي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

موعد اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية

وجاء في بيان وزارة الخدمة المدنية أن موعد اجازة عيد الاضحى 2019 السعودية سيبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس (الموافق 4 ذي الحجة)، وينتهي يوم الأحد 18 أغسطس، (الموافق 17 ذي الحجة)، وبذلك تمتد اجازة العيد الكبير 2019 بالسعودية إلى 12 يوماً.

عيد الاضحى المبارك من الاعياد الاسلامية التي يحتفل بها المسملون في مختلف ربع الكرة الأرضية، يُعرف عيد الاضحى في البلاد العربية والاسلامية بـ “العيد الكبير”، أما “العيد الصغير” فهو عيد الفطر المبارك، ويحتفل المسملون في العيد الكبير، بذبح الإضاحي وتفريقها على الفقراء والمحتاجين.

وقفة عيد الاضحى 2019

وقفة عيد الأضحى ويوم عرفات هو يوم عظيم من أيام المسلمين، يؤدي فيه حجاج بيت الله الحرام أهم أركان الحج وهو الوقف بعرفة، أمام عن موعد وقفة عيد الأضحى “وقفة عرفات” فتكون في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وصيام يوم عرفة، له فضل وثواب عظيم، يوم عرفة ميلادياً يوافق يوم 10 أغسطس2019.

في النهاية وبعد ان تعرفنا على موعد وتاريخ اجازة عيد الاضحى 1440 السعودية، وموعد وقفة عرفات، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية المقال، وكل عام وحضراتكم بألف خير وسعادة، وأعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.