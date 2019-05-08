موعد اذان المغرب في الرياض ومدينة جدة ومواقيت الصلاة فيهما

أذان المغرب في الرياض،بعد مرورو يومين من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير والسلام، سنعرف الساكنين في المدن التالية على مواعيد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في تلك المناطق.

مدينة الرياض عاصمة السعودية

موعد أذان الفجر في مدينة الرياض على تمام الساعة الثالثة وثمان واربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد شروق الشمس على مدينة الرياض سيكون الخامسة وأربع عشرة دقيقة.

موعد أذان الظهر في مدينة الرياض على تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة .

موعد أذان العصر في مدينة الرياض سيكون في الساعة الثالة وستة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد أذان المغرب في الرياض سيكون في الساعة السادسة وستة وعشرين دقيقة.

موعد أذان العشاء في مدينة الرياض سيكون في الساعة السابعة وست وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد أذان المغرب في مدينة جدة