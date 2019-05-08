موعد اذان المغرب في الرياض ومدينة جدة ومواقيت الصلاة فيهما

أذان المغرب في الرياض،بعد مرورو يومين من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير والسلام، سنعرف الساكنين في المدن التالية على مواعيد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في تلك المناطق.
مدينة الرياض عاصمة السعودية
- موعد أذان الفجر في مدينة الرياض على تمام الساعة الثالثة وثمان واربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- موعد شروق الشمس على مدينة الرياض سيكون الخامسة وأربع عشرة دقيقة.
- موعد أذان الظهر في مدينة الرياض على تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة .
- موعد أذان العصر في مدينة الرياض سيكون في الساعة الثالة وستة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- موعد أذان المغرب في الرياض سيكون في الساعة السادسة وستة وعشرين دقيقة.
- موعد أذان العشاء في مدينة الرياض سيكون في الساعة السابعة وست وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
موعد أذان المغرب في مدينة جدة
- يرفع أذان الفجر في مدينة على تمام الساعة الرابعة وست وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- شروق الشمس على مدينة جدة سيكون في الساعة الخامسة وثمانٍ وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- اذان الظهر في مدينة جدة سيكون في الساعة الثانية عشر وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- أذان العصر في مدينة جدة سيكون في الساعة الثالثة وتسع وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- أذان المغرب في مدينة جدة سيكون في الساعة السادسة وواحد وخمسين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
- اذان العشاء في جدة سيكون في الساعة الثامنة وواحد وعشرين دقيقة.
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